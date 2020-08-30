Астероид размером с многоэтажку пролетит вблизи Земли 1 сентября
Foto: AP/Scanpix

Астероид 2011 ES4 диаметром от 22 до 49 метров пролетит 1 сентября вблизи Земли со скоростью 8,16 км/с., сообщается на сайте НАСА.

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По сведениям агентства, астероид пронесется вблизи Земли в 16:12 по всемирному времени UTC (19:12 мск) в 121 тыс. км от Земли - это втрое меньше расстояния между Землей и Луной (384 тыс. км). В следующий раз на такое расстояние к Земле приблизится астероид 2008 DB, причем произойдет это только в 2032 году, отмечает Business Insider.

Издание подчеркивает, что 2011 ES4 не представляет опасности для Земли. Даже если бы траектория его полета пересекала Землю, из-за своих относительно небольших габаритов этот астероид сгорел бы в атмосфере во время падения.

Астероид 2011 ES4 был открыт в 2011 году. Он относится к группе Аполлонов - астероидов, чьи орбиты пересекают орбиту Земли с внешней стороны.

В августе мимо Земли пролетал более крупный астероид 2009 PQ1. Его диаметр сопоставим c размерами футбольного поля.

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Интерфакс

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Интерфакс

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