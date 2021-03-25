AstraZeneca хочет выпустить вакцину от Covid-19 в виде спрея
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Компания AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом ищет добровольцев для испытания вакцины от Covid-19 в виде назального спрея. Об этом пишет газета Financial Times.

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Согласно сообщению, для первого этапа испытаний потребуется 30 физически здоровых взрослых в возрасте до 40 лет.

Отмечается, что испытания продлятся около четырех месяцев.

Ранее 24 страны приостановили использование вакцины фармкомпании AstraZeneca из-за побочных эффектов — у ряда вакцинируемых развились проблемы со свертываемостью крови, несколько человек скончались от тромбоза и эмболии легочной артерии.

Использование препарата будет запрещено до завершения расследования возможных побочных эффектов Европейским агентством по лекарственным средствам (EMA). В ходе этого расследования планируется выяснить, связаны ли случаи тромбоза у вакцинированных с прививкой.

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Source

Gazeta.ru

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Source

Gazeta.ru

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Коронавирус Вакцинация
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