AstraZeneca: объем поставок вакцин для ЕС будет ниже, чем планировалось
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca в пятницу сообщила, что объемы поставок вакцины против Covid-19 для Евросоюза будут меньше, чем изначально ожидалось. Причина в сокращении объемов производства.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Вакцина AstraZeneca, разработанная в сотрудничестве с Оксфордским университетом, уже распространяется в Великобритании. Евросоюз пока не одобрил применение вакцины. Ожидается, что Европейское агентство лекарств примет это решение 29 января.

В сообщении компании сказано, что когда ЕС одобрит применение вакцины, первоначальные объемы поставок будут ниже ожидавшихся. AstraZeneca отмечает это снижением производственной мощности в цепочке поставщиков в Европе, не предоставляя деталей.

В любом случае, Евросоюз должен получить миллионы доз, а объемы производства будут увеличены в феврале и марте.

В прошлом году компания сообщала, что заключила соглашение о поставках 400 млн доз вакцины ва ЕС. Вакцина AstraZeneca считается крайне важной частью глобального плана вакцинации, поскольку она дешева в производстве и ее можно хранить при температуре холодильника.

Латвийский план вакцинации, принятый при министре здравоохранения Илзе Винькеле, в основном базировался именно на вакцинах AstraZeneca.

Премьер-министры стран Балтии ранее призвали Еврокомиссию обеспечить поставки вакцины AstraZeneca до ее регистрации в ЕС. К этому призыву присоединились Австрия, Чехия, Дания и Греция.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

6

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Коронавирус Вакцинация
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit
Оплаченная информация
DELFI Brand Studio Читайте также
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии
Работая в ИТ, можно легально примерить на себя роль хакера. История Айгарса
Cоветы дизайнера, как создать ресторанную атмосферу для ужина дома
Сменила работу на кораблях на карьеру в ИТ. История Анастасии
От медсестры и торгового менеджера до ИТ-специалистки. Рассказ Анастасии
Сфера ИТ подходит людям, которые хотят постоянно узнавать что-то новое. История Раймондса
Мечтаете о просторной кухне? Это можно сделать, не ломая стены
Существует то, что меняется: женщин очень ждут в мире ИТ. История Дианы