AstraZeneca: объем поставок вакцин для ЕС будет ниже, чем планировалось

Британская фармацевтическая компания AstraZeneca в пятницу сообщила, что объемы поставок вакцины против Covid-19 для Евросоюза будут меньше, чем изначально ожидалось. Причина в сокращении объемов производства.

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Вакцина AstraZeneca, разработанная в сотрудничестве с Оксфордским университетом, уже распространяется в Великобритании. Евросоюз пока не одобрил применение вакцины. Ожидается, что Европейское агентство лекарств примет это решение 29 января.

В сообщении компании сказано, что когда ЕС одобрит применение вакцины, первоначальные объемы поставок будут ниже ожидавшихся. AstraZeneca отмечает это снижением производственной мощности в цепочке поставщиков в Европе, не предоставляя деталей.

В любом случае, Евросоюз должен получить миллионы доз, а объемы производства будут увеличены в феврале и марте.

В прошлом году компания сообщала, что заключила соглашение о поставках 400 млн доз вакцины ва ЕС. Вакцина AstraZeneca считается крайне важной частью глобального плана вакцинации, поскольку она дешева в производстве и ее можно хранить при температуре холодильника.

Латвийский план вакцинации, принятый при министре здравоохранения Илзе Винькеле, в основном базировался именно на вакцинах AstraZeneca.

Премьер-министры стран Балтии ранее призвали Еврокомиссию обеспечить поставки вакцины AstraZeneca до ее регистрации в ЕС. К этому призыву присоединились Австрия, Чехия, Дания и Греция.