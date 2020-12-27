AstraZeneca разработала способ улучшить оксфордскую вакцину от Covid-19
Foto: AP/Scanpix/LETA

Англо-шведская компания AstraZeneca заявила, что нашла способ для улучшения разработанной совместно с Оксфордским университетом вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Sunday Times.

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Исполнительный директор фармкомпании Паскаль Сорио отметил, что новая формула позволит повысить эффективность препарата.

"Мы думаем, что выявили формулу успеха и выяснили, как добиться эффективности, которая после двух доз сравнима с остальными", — подчеркнули Сорио.

Ранее заявлялось, что эффективность вакцины достигает 90% после того, как пациент получал две дозы с интервалом около месяца.

Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 80,7 млн заболевших, свыше 57 млн человек выздоровели, а более 1,7 млн пациентов умерли.

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Source

Gazeta.ru

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Source

Gazeta.ru

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Коронавирус Вакцинация
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