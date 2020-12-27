AstraZeneca разработала способ улучшить оксфордскую вакцину от Covid-19

Англо-шведская компания AstraZeneca заявила, что нашла способ для улучшения разработанной совместно с Оксфордским университетом вакцины от коронавируса. Об этом сообщает Sunday Times.
Исполнительный директор фармкомпании Паскаль Сорио отметил, что новая формула позволит повысить эффективность препарата.
"Мы думаем, что выявили формулу успеха и выяснили, как добиться эффективности, которая после двух доз сравнима с остальными", — подчеркнули Сорио.
Ранее заявлялось, что эффективность вакцины достигает 90% после того, как пациент получал две дозы с интервалом около месяца.
Всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 80,7 млн заболевших, свыше 57 млн человек выздоровели, а более 1,7 млн пациентов умерли.