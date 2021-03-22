AstraZeneca заявила о стопроцентной эффективности своей вакцины от тяжелых случаев Covid-19
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Представители AstraZeneca и Оксфордского университета заявили, что клинические испытания в США, Перу и Чили вакцины от коронавируса их совместного производства показали, что препарат на 100% предотвращает тяжелые формы Covid-19 и на 79% - заболевание с симптомами.

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В исследовании участвовали 32 400 человек.

В компании добавили, что независимый совет экспертов "не обнаружил поводов для беспокойств, связанных с применением вакцины", в том числе "повышенного риска тромбоза или случаев, связанных с тромбозом".

Случаи тромбоза после прививки вакциной производства AstraZeneca выявили в нескольких странах. Некоторые правительства решили приостановить использовние этого препарата. Глава европейского подразделения ВОЗ Ханс Клюге заявил, что тромбы - третье по распространенности в мире сердечно-сосудистое заболевание, и оно возникает у людей независимо от того, получили ли они вакцину или нет.

Эксперты пришли к выводу, что образование тромбов у привитых вакциной AstraZeneca было вызвано аутоиммунной реакцией

По данным компании AstraZeneca, ее вакцину от Covid-19 получили 17 млн человек в странах ЕС и в Великобритании.

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