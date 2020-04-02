Астрофизик создавал прибор для борьбы с Covid-19 и попал в больницу с застрявшими в носу магнитами

Австралийский астрофизик попал в больницу после того, как у него в носу застряли четыре магнита. Он пытался создать приспособление, которое поможет людям не трогать их лицо, сообщает The Guardian.

27-летний астрофизик Даниэл Рирдон, скучая в самоизоляции, решил создать магнитное ожерелье, которое будет предупреждать владельца, если тот решит потрогать лицо. В процессе изобретения он засунул по одному магниту в ноздри и два других поместил снаружи носа. Когда он снял внешние магниты, оставшиеся не захотели выходить из носа и притянулись друг к другу.

“После 20 минут мучений, я решил загуглить проблему и нашел статью про 11-летнего мальчика с такой же проблемой. Решением в ней было взять ещё больше магнитов - разместить их снаружи носа, чтобы компенсировать притяжение внутри носа”, - объяснил свой ход мысли Рирдон.

Однако это тоже не сработало и дополнительные магниты прилипли к тем, что уже были в носу и тоже застряли. Перед тем как отправиться в больницу, мужчина попытался их достать щипцами, но щипцы лишь примагничивались и делали процедуру болезненной.

Партнерша отвезла Рирдона в больницу, где работает сама, чтобы её коллеги могли посмеяться над горе-изобретателем. Врачи действительно нашли это крайне забавным, прокомментировав, что “это травма, вызванная самоизоляцией и скукой”. Команда из двух врачей при помощи обезболивающего спрея вручную вынули магниты из носа мужчины.

Астрофизик сообщил Guardian, что он больше не будет экспериментировать с магнитами и поищет, чем ещё заняться дома.