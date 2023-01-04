Астронавт NASA Каннингем скончался в возрасте 90 лет

Американский астронавт Уолтер Каннингем, который в 1968 году совершил полет на "Аполлоне-7" — первом пилотируемом космическом корабле серии "Аполлон" — и провел 11 дней на низкой околоземной орбите, скончался в Хьюстоне (штат Техас) на 91-м году жизни. Об этом во вторник, 3 января, сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА, NASA).

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"Уолтер Каннингем был пилотом истребителей, физиком, предпринимателем — но, прежде всего, он был исследователем", — отметил директор NASA Билл Нельсон. По его словам, миссия Каннингема способствовала развитию американской программы исследования Луны Artemis ("Артемида").

"NASA всегда будет помнить его вклад в космическую программу нашей страны и выражает соболезнования семье Каннингема", — указали в управлении.

"Мир потерял настоящего героя"



"Мир потерял еще одного настоящего героя, и нам будет его очень не хватать", — в свою очередь отметили близкие астронавта.

Каннингем родился 16 марта 1932 года в Крестоне (штат Айова). Он поступил на службу в ВМС США в 1951 году, в 1963 году был отобран для получения профессии астронавта.

До назначения в экипаж "Аполлона-7" Уолтер Каннингем был членом основного экипажа "Аполлона-2" и запасным пилотом лунного модуля в миссии "Аполлона-1", указали в NASA.

Полет на "Аполлоне-7"



C 11 по 22 октября 1968 года он совершил полет на "Аполлоне-7". Вместе с астронавтами Уолтером Ширрой-младшим и Донном Айзли отрабатывал маневры, необходимые для стыковки и выхода на лунную орбиту с помощью третьей ступени ракеты-носителя "Сатурн-1Б".

Экипаж успешно завершил восемь испытаний, запустив двигатель служебного модуля, измерив точность работы всех систем космического корабля и обеспечив первую прямую телевизионную трансляцию действий команды на борту, указали в космическом агентстве США.

Каннингем вышел на пенсию с поста в NASA в 1971 году и в дальнейшем возглавлял различные технические и финансовые организации. Так, он занимал руководящие должности в компаниях Century Development Corp., Hydrotech Development Company и 3D International. Был введен в Зал славы астронавтов.