Атака беспилотника по Севастополю: ранены несколько человек

Рано утром 31 июля украинский беспилотник атаковал штаб Черноморского флота в Севастополе. В результате ранены шесть человек, сообщил глава аннексированного города Михаил Развозжаев.

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"Во двор Штаба флота прилетел неопознанный объект, по предварительным данным это - беспилотник. 6 человек ранены, это сотрудники Штаба флота, погибших нет. Помощь всем оказана. Работает ФСБ, обстоятельства выясняются", - написал он в своем телеграм-канале.

Все праздничные мероприятия в честь дня ВМФ в городе отменены из соображений безопасности, информирует Русская служба Би-би-си.

Атаковавший штаб Черноморского флота РФ беспилотник в Севастополе был самодельным, сообщили государственные информагентства со ссылкой на пресс-службу флота. На беспилотнике было установлено "маломощное взрывное устройство". Там сообщили, что пострадавшим от осколков разбившегося стекла уже оказана помощь.

"Атака" беспилотника на штаб Черноморского флота РФ в Севастополе была совершена с территории города, заявила сенатор Госдумы РФ от Крыма Ольга Ковитиди. Об этом , сообщает Deutsche Welle.

"Атака, несомненно, была совершена не извне, а с территории Севастополя. В городе идут оперативно-розыскные работы по поиску организаторов этого теракта, к вечеру они будут найдены", - отметила Ковитиди.

Украинские военные пока не комментировали обвинения, однако спикер Одесской администрации Сергей Братчук уже успел назвать заявления о нападении на штаб флота "откровенной провокацией". "Освобождение нашего Крыма от оккупантов будет происходить не так и гораздо эффективнее. Всему свое время. Выдержки всем нам и мужества", - заявил Братчук.

Между тем Россия увеличила корабельную группировку в Черном море. Вдоль побережья Крыма в направлении Анапы в настоящее время маневрируют 14 боевых кораблей, информирует украинское оперативное командование "Юг".

"Корабельную группировку враг резко увеличил, очевидно, пытаясь похвастаться своим присутствием в день своего же флота. Но эти 14 боевых кораблей маневрируют в ракетобезопасных районах вдоль побережья Крыма в сторону Анапы. На дежурстве и наготове четыре ракетных и четыре десантных корабля. 32 ракеты "Калибр" снаряжены в качестве ракетной угрозы с моря", - говорится в сообщении Киева.