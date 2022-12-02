Atlantic Council: планы Запада конфисковать у РФ 300 млрд долларов до конца так и не реализованы

Попытки арестовать валютные резервы Центробанка России на сумму 300 млрд долларов (287,3 млрд евро) в значительной степени остались на уровне деклараций. Об этом со ссылкой на данные аналитического центра Atlantic Council пишет Eesti Päevaleht.

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Дискуссии о том, как использовать замороженные валютные резервы ЦБ РФ, идут на протяжении нескольких месяцев после начала военной агрессии России против Украины. Однако до сих пор ни США, ни странам Европы не удалось арестовать большую часть этих средств, отмечает аналитик Atlantic Council Чарльз Личфилд. По мнению Личфилда, страны Запада "даже не знают, где именно эти резервы находятся".

Согласно опубликованной в феврале информации, общая сумма замороженных активов составляет 300 млрд долларов. Однако украинские, российские и западные СМИ поспешили сделать вывод, что эти средства уже конфискованы, чтобы наказать Россию за вторжение в Украину. На самом деле большая часть средств даже не арестована, свидетельствуют данные Atlantic Council.

По подсчетам Личфилда, на данный момент арестованы резервы на сумму 80-100 млрд долларов. "Нужно признать, что Центральный банк России не имеет доступа к этим суммам", — заявил Личфилд, отметив, что правильнее было бы говорить о том, что в целом российские валютные резервы не арестованы, а заморожены.

Россия не может использовать эти средства, поскольку банки не готовы переводить их в Россию и нарушить таким образом санкции США и ЕС. Это приведет к тому, что банк, который будет проводить такую операцию, потеряет право работать с долларами и евро — это фактически означает прекращение его работы.

При этом, по словам Личфилда, не до конца понятно, где вообще находятся эти средства. Часть банков в Азии или Африке может не отвечать на запросы стран Запада и не предоставлять им информацию, заявил представитель Atlantic Council на телеконференции в четверг.

Чарльз Личфилд — заместитель директора Центра геоэкономики Atlantic Council. Его аналитические статьи публиковали такие издания, как Financial Times, BBC, Le Figaro и Bloomberg. Аналитический центр Atlantic Council был основан в 1961 году в США. Центр финансируется на пожертвования, в число доноров входят правительства США и Великобритании, а также частные корпорации (например, Facebook). Ранее финансовую поддержку центру оказывали, например, украинские олигархи или власти Объединенных Арабских эмиратов.