Атомная энергетика в Евросоюзе: какова позиция стран-членов

Немцы обсуждают возможную отсрочку полного отказа от атомной энергетики. В 12 других странах ЕС, которые имеют АЭС, не собираются выводить их из эксплуатации.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На фоне возможного энергетического кризиса нынешней зимой в Германии идут жаркие споры о судьбе трех последних немецких АЭС, которые должны быть выведены из эксплуатации в конце 2022 года. Стоит ли продлить их работу на три месяца, на несколько лет или даже вновь запустить те атомные электростанции, которые были ранее остановлены в ФРГ в рамках одобренного властями поэтапного отказа от мирного атома?

Сейчас обсуждаются все возможные варианты. При этом такие дискуссии едва ли находят понимание в странах-соседях, потому что сейчас в 13 из 27 государств — членов Евросоюза АЭС в том или ином масштабе производят электроэнергию.

Германия: единственный отказавшийся от атомной энергетики

Атомная энергетика — нет, спасибо! "Красно-зеленое" правительство ФРГ под руководством канцлера Герхарда Шредера выполнило это требование своих избирателей в 1998 году, приняв решение о поэтапном отказе Германии от ядерной энергии.

В 2010 году правительство, возглавляемое христианскими демократами, продлило срок эксплуатации немецких АЭС на 12 лет. После разрушительной аварии на японской "Фукусиме-1" мнение властей вновь резко изменилось. 6 июня 2011 года правительством канцлера Ангелы Меркель, до этого поддерживавшей атомную энергетику, было принято решение об отказе от нее.

На сегодняшний день 14 из 17 немецких атомных реакторов уже остановлены. Три последние, что все еще в работе, должны быть выведены из эксплуатации в конце 2022 года. Их мощность — а это 6% в энергобалансе страны — должна была быть временно заменена газовыми электростанциями, что сейчас представляется невозможным из-за войны России с Украиной.

Foto: Reuters/Scanpix

Бельгия: закрытие АЭС отложено

Весной, после вторжения России в Украину, бельгийское правительство отложило ранее одобренную постепенную остановку своих АЭC на десять лет — с 2025 года на 2035-й. До этого момента два из семи действующих реактора продолжат работать. На сегодня в Бельгии половина производимой электроэнергии вырабатывается на АЭС. При этом со стороны Германии не прекращается критика по поводу их стандартов безопасности.

Начинающие или возвращающиеся к использованию АЭС

В Польше пока нет АЭС, но она хочет их построить. Первый польский атомный реактор должен быть запущен к 2033 году. За право реализовать проект борются компании из США, Южной Кореи и Франции. От первоначально планировавшегося сотрудничества с соседней Литвой в Варшаве отказались. Польское правительство считает атомную энергию экологически чистой и хочет сократить выбросы углекислого газа от сжигании угля.

В Литве до 2009 года функционировала построенная еще в период СССР Игналинская АЭС, которую пришлось закрыть под давлением Европейского Союза из соображений безопасности. Работа над проектом новой атомной электростанции в Висагинасе была остановлена вскоре после проведенного в стране в 2012 году референдума, почти две трети участников которого высказались против возведения новой АЭС. Однако власти в Вильнюсе, прекратившие получать энергоносители из России, не отказались полностью от своих планов.

Foto: DELFI.lt

Нидерланды в 2021 году отменили решение о поэтапном отказе от атомной энергетики. Вместо этого правительство выступает за строительство двух новых АЭС. На данный момент продолжает эксплуатироваться единственная атомная электростанция, покрывающая 3% потребностей страны в электроэнергии.

В Швеции шесть действующих АЭС вырабатывают 40% производимой электроэнергии. Еще в 1980 году в Стокгольме постановили постепенно отказаться от атомной энергетики — как только использование реакторов станет экономически невыгодным. В 2010 году это решение было пересмотрено — в работе могли оставаться до десяти реакторов. Однако четыре самых старых из них все же были остановлены.

При этом в принципе шведские власти выступают за снижение доли АЭС в энергобалансе стране, но не называют конкретных сроков. Кроме того, Швеция планирует построить ядерный могильник, в котором радиоактивные отходы — правда, только со своих АЭС — должны храниться тысячи лет.

Франция и Финляндия: в процессе расширения

Атомная энергетика — да, пожалуйста! Во Франции мало кто сомневается в ее полезности. 56 реакторов, многие из которых находятся сейчас на ремонте, генерируют до 70% производимой в стране электроэнергии, которую французы также направляют и на отопление. Франция, до недавнего времени крупнейший экспортер электроэнергии в Европе, поставляет продукцию своих АЭС Великобритании и Италии.

Сейчас Париж строит один новый реактор, запланировано возведение еще шести. Кроме того, обсуждаются варианты замены новыми восьми старых АЭС. Хотя французские власти собирались к 2025 году сократить долю атомной энергии в своем энергобалансе до 50%, в 2019-м эти планы отодвинули на десять лет.

Foto: Reuters/Scanpix

Финляндия, где действуют пять реакторов, также расширяет использование ядерной энергетики — к концу года к сети наконец подключат шестой. После чего 60% электроэнергии в стране будет генерироваться на АЭС. Российская компания "Росатом" изначально намеревалась построить еще одну АЭС ​​в Ханхикиви, но договор был расторгнут финнами после вторжения РФ в Украину.

Восточная Европа не отказывается от АЭС

А вот Венгрия делает ставку на Россию не только в поставках газа, но и в атомной энергетике: два новых реактора — в дополнение к четырем работающим — должен построить "Росатом". Начало первой фазы строительства запланировано на сентябрь. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в июле посетил Москву, чтобы окончательно утвердить сделку. После реализации проекта Венгрия хочет увеличить долю АЭС в своем энергобалансе с 50% до 60%.

В Болгарии, которая тоже собирается развивать атомную энергетику, пока два реактора обеспечивают 30% потребностей страны в энергоснабжении. При этом весной София отказалась от проекта строительства нового реактора в Белене российскими компаниями. Теперь в Болгарии, скорее всего, сделают ставку на реакторы меньшего размера, которые можно использовать децентрализованно.

Чехия, производя около 30% электроэнергии с помощью шести реакторов, также позитивно относится к атомной энергетике. К 2040 году планируется рост ее доли в энергобалансе, чтобы снизить выбросы углекислого газа от газовых и угольных электростанций.

Власти Румынии, где действуют две АЭС, хотят увеличить их число, но такие планы пока не очень конкретны. Сейчас от 15 до 20% электроэнергии в Румынии вырабатывается атомными электростанциями.

А в Словакии, имеющей четыре реактора и оказывающей широкую поддержку мирному атому, этот показатель превышает 50%. Топливные стержни, которые поставляются из России, в какой-то момент должны быть заменены на собственные. Братислава планирует и построить завод по переработке отработавшего ядерного топлива, но не с могильником отходов, а только с временным их хранилищем.

Словения эксплуатирует один ядерный реактор совместно с Хорватией, обеспечивая этим свои потребности в электроэнергии на 36%. Часть ее экспортируется в ту же Хорватию. Власти рассматривают возможность возведения второго реактора, рядом с которым намечается оборудовать временное хранилище радиоактивных отходов.

Испания: не строить новые, а реконструировать старые АЭС

Около четверти производимой электроэнергии в Испании приходится на ее семь атомных электростанций. Дальнейшее развитие отрасли зависит от того, какие партии окажутся у власти. В прошлом социалистические правительства склонялись к ограничению использования АЭС, а консервативные — к его расширению.

На сегодня позиция Испании выглядит так: не строительство новых АЭС, а реконструкция существующих. Срок действия лицензий на эксплуатацию реакторов истекает в 2027-2035 годах. Три старых остановили в последние годы. Кроме того, Мадрид изучает возможность разработки собственных урановых месторождений.

***

Государства — члены Евросоюза самостоятельно решают, с каким сочетанием источников производства электроэнергии они должны достигнуть к 2050 году утвержденных Брюсселем целей по защите климата. При этом атомная энергетика в ЕС признана соответствующей концепции устойчивого развития, а атомная энергия — "зеленой". В целом в ЕС четверть производимой электроэнергии приходится на долю АЭС.