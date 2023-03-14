AUKUS: США продадут Австралии три атомных подлодки для защиты от Китая и будут регулярно патрулировать у ее берегов

США построят для Австралии, ощущающей растущую угрозу со стороны Китая, не меньше трех атомных подводных лодок в рамках тихоокеанского военного альянса AUKUS, в котором участвует также Великобритания, говорится в совместном заявлении лидеров трех стран, подписанном в понедельник в Сан-Диего, главной базе Тихоокеанского флота США.

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Три подводные лодки класса Virginia будут поставлены Австралии в начале 2030-х годов. Они не будут вооружены ядерным оружием, но будут иметь атомную силовую установку, что обеспечивает большую бесшумность. При необходимости их количество может быть увеличено до пяти.

Кроме того, как сказано в совместном заявлении президента США Джо Байдена, премьер-министра Великобритании Риши Сунака и австралийского премьера Энтони Альбанезе, с 2027 года Великобритания и США начнут на ротационной основе размещать в Западной Австралии свои подлодки — до четырех американских и одной британской. Это мыслится как дополнительный фактор сдерживания для Китая.

Три страны совместно разработают новый тип атомной субмарины, которая будет строиться в Великобритании и Австралии. Первые из них, как предполагается, поступят на службу британского флота в конце 2030 годов, а в начале 2040-х — австралийского, сообщило правительство Великобритании.

Австралия, как и Британия, — один из главных союзников США (в частности, она с готовностью поддержала Украину и примкнула ко всем западным санкциям против России), и это вызывает нескрываемое раздражение Пекина.

Премьер-министр Великобритании Сунак заявил, что за 18 месяцев, прошедших с момента обнародования пакта, вызовы глобальной стабильности только возросли.

"Незаконное вторжение России в Украину, растущая напористость Китая, дестабилизирующее поведение Ирана и Северной Кореи — все это угрожает появлению мира, который будут определять опасности, беспорядок и разделение", — сказал Сунак.

В январе 2022 года стало известно об угрожающих маневрах китайских истребителей, сопровождавших австралийский разведывательный самолет над Южно-Китайским морем (Китай заявлял, что самолет приблизился к Парасельским островам и игнорировал предупреждения; большинство стран мира не признают китайские претензии на этот архипелаг).

Также большую тревогу в Австралии вызвало соглашение Китая с авторитарным правительством Соломоновых островов, предусматривавшее мало чем ограниченное сотрудничество в сфере безопасности. Соломоновы острова лежат на пересечении важнейших маршрутов судоходства в Тихом океане, там, в частности, произошла решающая битва тихоокеанского театра Второй мировой войны — за Гуадалканал (1942-43 гг).

Альянсу AUKUS было посвящено несколько неодобрительных фраз в программном российско-китайском заявлении, подписанном руководителями двух стран незадолго до российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года: "Стороны всерьез обеспокоены созданием США, Великобританией и Австралией (AUKUS) "трехстороннего партнерства в сфере безопасности", которое предусматривает углубление сотрудничества между его участниками в сферах, затрагивающих стратегическую стабильность, в частности, их решением начать сотрудничество в области атомных подводных лодок. Россия и Китай полагают, что такие действия противоречат задачам обеспечения безопасности и устойчивого развития АТР, усиливают опасность запуска в регионе гонки вооружений и создают серьезные риски ядерного распространения. Стороны решительно осуждают подобные шаги и призывают участников AUKUS добросовестно выполнять свои обязательства по ядерному и ракетному нераспространению, вместе защищать мир, стабильность и развитие в регионе".