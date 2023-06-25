Авария на "американских горках" в Стокгольме: один погибший и семь пострадавших

В Стокгольме в парке развлечений Grona Lund в результате аварии аттракциона "Американские горки" один человек погиб и еще несколько получили травмы, сообщает информационное агентство ТТ и другие СМИ.

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Инцидент в Стокгольме на "Американских горках" случился 25 июня. По данным шведской полиции, семь пострадавших, в том числе дети, доставлены в больницу. Телерадиоорганизация SVT сообщила, что всего в аварии в парке развлечений Grona Lund пострадали 14 человек.

Сотрудники спасательной службы и очевидцы рассказали, что вагончик аттракциона "Американские горки" частично сошел с рельсов и застрял. Несколько человек выпали из своих вагончиков, другие оказались заблокированы, информирует SVT.

Как сообщается на сайте парка развлечений Grona Lund, вагончики "американских горок" развивают скорость до 90 километров в час, длина трассы составляет 80 метров, высота - 30 метров. Аттракцион введен в эксплуатацию в 1988 году.