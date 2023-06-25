Авария на "американских горках" в Стокгольме: погибла женщина, семь человек пострадали

В Стокгольме в парке развлечений Grona Lund в результате аварии аттракциона "Американские горки" один человек погиб и еще несколько получили травмы, сообщает информационное агентство ТТ и другие СМИ.

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Инцидент в Стокгольме на "Американских горках" случился 25 июня. 35-летняя женщина погибла после того, как вагончик, в котором находились 14 человек, сошел с рельсов. Три человека получили серьезные ранения, а трое детей были доставлены в больницу с незначительными травмами.

Популярный аттракцион разогнался до 90 км/ч и частично сошел с рельсов. На месте трагедии погибла 35-летняя женщина, еще 7 человек, среди которых есть дети, пострадали и были доставлены в больницу.

Телерадиокомпания SVT уточнила, что всего в аварии в парке развлечений пострадали 14 человек. Несколько человек выпали из вагончиков, другие оказались заблокированы.

В парк прибыли кареты скорой помощи, пожарные машины и санитарный самолет. Сразу после инцидента парк был закрыт, а полиция начала расследование и опрашивает свидетелей несчастного случая.

По предварительным выводам, причиной могло стать ослабленное крепление колес одной или нескольких вагонеток.

Как сообщается на сайте парка развлечений Grona Lund, вагончики "американских горок" развивают скорость до 90 километров в час, длина трассы составляет 800 метров, высота - 30 метров. Аттракцион введен в эксплуатацию в 1988 году.