Авария в парке аттракционов в Германии: 34 пострадавших

В федеральной земле Баварии на юге Германии в результате аварии в парке аттракционов Legoland пострадали не менее 34 человек, двое из них получили тяжелые травмы, сообщил представитель местной полиции в четверг, 11 августа. На аттракционе "Огненный дракон" на американских горках один из поездов по не установленной пока причине резко затормозил, а другой врезался в него.

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По словам администрации парка, поезда развивают на горках скорость до 8 метров в секунду или до 29 километров в час. Для оказания помощи пострадавшим были задействованы все имевшиеся в распоряжении силы, в том числе три спасательных вертолета. Несмотря на аварию, парк аттракционов продолжил работу.

Баварский Legoland был открыт в Гюнцбурге на автобане А8 в 2002 году. Гюнцбург получил право на открытие парка, одержав победу над почти 300 конкурентами со всего мира, в том числе Токио. В парке насчитывается десять тематических зон и более 60 аттракционов. После открытия парк в Гюнбцурге поначалу ежесезонно посещали около 1,3 млн человек.

Смертельный инцидент в Клоттене

6 августа в парке развлечений в Клоттене в федеральной земле Рейнланд-Пфальц на американских горках погибла 57-летняя женщина. Она выпала из стремительно двигавшегося поезда и получила травмы, не совместимые с жизнью. Причины случившегося выясняются. Парк аттракционов с 9 августа возобновил работу, но американские горки там все еще закрыты.