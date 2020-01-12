Авиабаза к северу от Багдада подверглась обстрелу
Foto: AP/Scanpix/LETA

Иракская авиабаза Балад, где до недавнего времени дислоцировались военнослужащие ВС США, подверглась обстрелу. По предварительным данным, ранены четыре иракца.

Иракская авиабаза Балад в районе Эд-Дуджейль (провинция Салах-эд-Дин) к северу от Багдада, на которой размещаются американские военные, подверглась ракетному обстрелу. Об этом в воскресенье, 12 января, сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление ВС Ирака, согласно которому по базе были нанесены восемь ударов реактивными снарядами.

По предварительным данным, ранения получили четыре иракца, среди которых минимум два военнослужащих.

Как передало агентство dpa со ссылкой на полицию в провинции Салах-эд-Дин, удары были нанесены по взлетной полосе и по зоне въезда на базу.

Кто мог стоять за нападением, пока не сообщается. Как напоминает агентство AFP, на фоне эскалации напряженности на Ближнем Востоке после убийства иранского генерал-лейтенанта Касема Сулеймани, бывшего командующего спецподразделением "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР), большинство американских военнослужащих покинуло базу.

Здесь были размещены новейшие тактические истребители Lockheed Martin F-16, закупленные Ираком у США. Представитель ВС Ирака подтвердил агентству AFP, что 90 процентов американских военных, сотрудников оборонных компаний Sallyport Global и Lockheed Martin эвакуированы в Таджи к северу от Багдада и в Эрбиль — четвертый по величине город страны. Кроме того, американское командование успело вывезти почти всю технику. По данным собеседника AFP, на базе оставались 15 американских военных и один боевой самолет.

Авиабаза Балад 4 января уже подвергалась ракетному обстрелу. Тогда ранения получили минимум трое военнослужащих.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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F-1 Ирак США
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