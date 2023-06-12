Авиакатастрофа в джунглях Амазонки: после крушения умирающая мать отправила детей искать спасения

Отец четверых детей, спасенных в джунглях Амазонки через 40 дней после авиакатастрофы самолета Cessna, рассказал о новых подробностях этой трагической истории. По его словам, мать выживших Магдалена Мукутуи прожила после крушения еще четыре дня и перед смертью попросила детей отправиться в джунгли на поиски помощи.

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Дети в возрасте от года до 13 лет были обнаружены спасателями в прошлую пятницу и доставлены в военный госпиталь в Боготе. Там старшая дочь, 13-летняя Лесли, рассказала отцу, Мануэлю Раноке о решении мамы отправить детей в лес, поскольку возле обломков самолета, как она рассудила, у них будет меньше шансов выжить.

"Лесли мне объяснила, что ее мама оставалась в живых четыре дня, — сказал журналистам Раноке. — Перед смертью их мама сказала им что вроде: "Вам надо отсюда выбираться, ребята. Вы увидите, какой хороший человек ваш отец — он будет вас любить так же сильно, как любила вас я".

Легкомоторная Cessna-206 потерпела аварию 1 мая на пути из города Араракуары в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре. На борту находился пилот, четверо детей — братья и сестры в возрасте 13, девяти, четырех лет и 11 месяцев, их мать и еще один пассажир. У самолета отказал двигатель, и он рухнул в джунгли, при этом все взрослые, за исключением Магдалены Мукутуи, погибли на месте, а дети остались живы.

Спасатели добрались до места падения самолета лишь через две недели и обнаружили тела погибших, но уцелевшие дети к тому времени ушли искать помощь в джунгли.

Начались масштабные поиски, в которых, помимо сотни военных спасателей с собаками, участвовали и местные жители. Им удалось обнаружить место, где останавливались дети, и оставленные ими вещи — детскую бутылочку для питья, ножницы, резинку для волос, надкушенные фрукты.

После этого над джунглями стали летать вертолеты, которые транслировали через громкоговорители голос бабушки пропавших детей: она просила их остановиться, чтобы их могли найти.

Дети по происхождению — из местного индейского племени уитото. Их соплеменники надеялись, что умение находить пищу и знание тропического леса помогут им выжить. Они не ошиблись.

В прошлую пятницу спасатели услышали плач и на небольшой поляне обнаружили всех детей.

По словам Генри Герреро, одного из членов племени уитото, которые вместе с военными в итоге обнаружили детей, основная заслуга в том, что дети остались живы, принадлежит 13-летней Лесли. Под ее руководством дети смогли соорудить небольшую палатку, не отдалялись от реки и всегда имели под рукой воду в бутылке.

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Дети были очень ослаблены, все в царапинах и порезах, с инфекцией, подхваченной в джунглях, изголодавшиеся и обезвоженные — но живые.

Первые недели они ели муку, мешок с которой обнаружили в самолете, а затем питались подножным кормом.

"Когда их нашли, у них на уме была только еда, — говорит Герреро, — они были готовы есть все — рисовую кашу, хлеб, лишь бы была еда".

Между тем, как говорят военные, спасательные работы еще не завершены.

Дело в том, что ищейка по кличке Уилсон, которая, как полагают, первой обнаружила детей и провела с ними несколько дней (в палатке детей в джунглях была обнаружена картинка с ее изображением), вскоре после этого сама потерялась в джунглях.

"Своих не бросаем", — написали в твиттере военные и поклялись продолжить поиски собаки.