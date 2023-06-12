Авиакатастрофа в джунглях Амазонки: после крушения умирающая мать отправила детей искать спасения
Foto: veeterzy / cc

Отец четверых детей, спасенных в джунглях Амазонки через 40 дней после авиакатастрофы самолета Cessna, рассказал о новых подробностях этой трагической истории. По его словам, мать выживших Магдалена Мукутуи прожила после крушения еще четыре дня и перед смертью попросила детей отправиться в джунгли на поиски помощи.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Дети в возрасте от года до 13 лет были обнаружены спасателями в прошлую пятницу и доставлены в военный госпиталь в Боготе. Там старшая дочь, 13-летняя Лесли, рассказала отцу, Мануэлю Раноке о решении мамы отправить детей в лес, поскольку возле обломков самолета, как она рассудила, у них будет меньше шансов выжить.

"Лесли мне объяснила, что ее мама оставалась в живых четыре дня, — сказал журналистам Раноке. — Перед смертью их мама сказала им что вроде: "Вам надо отсюда выбираться, ребята. Вы увидите, какой хороший человек ваш отец — он будет вас любить так же сильно, как любила вас я".

Легкомоторная Cessna-206 потерпела аварию 1 мая на пути из города Араракуары в Сан-Хосе-дель-Гуавьяре. На борту находился пилот, четверо детей — братья и сестры в возрасте 13, девяти, четырех лет и 11 месяцев, их мать и еще один пассажир. У самолета отказал двигатель, и он рухнул в джунгли, при этом все взрослые, за исключением Магдалены Мукутуи, погибли на месте, а дети остались живы.

Спасатели добрались до места падения самолета лишь через две недели и обнаружили тела погибших, но уцелевшие дети к тому времени ушли искать помощь в джунгли.

Начались масштабные поиски, в которых, помимо сотни военных спасателей с собаками, участвовали и местные жители. Им удалось обнаружить место, где останавливались дети, и оставленные ими вещи — детскую бутылочку для питья, ножницы, резинку для волос, надкушенные фрукты.

После этого над джунглями стали летать вертолеты, которые транслировали через громкоговорители голос бабушки пропавших детей: она просила их остановиться, чтобы их могли найти.

Дети по происхождению — из местного индейского племени уитото. Их соплеменники надеялись, что умение находить пищу и знание тропического леса помогут им выжить. Они не ошиблись.

В прошлую пятницу спасатели услышали плач и на небольшой поляне обнаружили всех детей.

По словам Генри Герреро, одного из членов племени уитото, которые вместе с военными в итоге обнаружили детей, основная заслуга в том, что дети остались живы, принадлежит 13-летней Лесли. Под ее руководством дети смогли соорудить небольшую палатку, не отдалялись от реки и всегда имели под рукой воду в бутылке.

Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Дети были очень ослаблены, все в царапинах и порезах, с инфекцией, подхваченной в джунглях, изголодавшиеся и обезвоженные — но живые.

Первые недели они ели муку, мешок с которой обнаружили в самолете, а затем питались подножным кормом.

"Когда их нашли, у них на уме была только еда, — говорит Герреро, — они были готовы есть все — рисовую кашу, хлеб, лишь бы была еда".

Между тем, как говорят военные, спасательные работы еще не завершены.

Дело в том, что ищейка по кличке Уилсон, которая, как полагают, первой обнаружила детей и провела с ними несколько дней (в палатке детей в джунглях была обнаружена картинка с ее изображением), вскоре после этого сама потерялась в джунглях.

"Своих не бросаем", — написали в твиттере военные и поклялись продолжить поиски собаки.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

BBC News Русская служба:

Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Sievieti pārliecina, ka viņa nekam neder. Saruna ar psiholoģi
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā
Sievieti pārliecina, ka viņa nekam neder. Saruna ar psiholoģi
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu