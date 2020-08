Авиакатастрофа в Индии: 18 погибших, обнаружены "черные ящики"

Следователи обнаружили бортовые самописцы самолета Air India Express, потерпевшего крушение в Индии пятницу. Спасательная операция завершена.

Самолет с 190 пассажирами на борту разбился при посадке в аэпорорту "Каликут" города Кожикоде в пятницу. По последним данным, погибли по меньшей мере 18 человек, в их числе оба пилота.

Пострадали десятки людей, 156 из них получили серьезные травмы. Это самая крупная авиакатастрофа в Индии за последнее десятилетие.

"Боинг 737", возвращавшийся из Дубая, съехал со скользкой из-за дождя посадочной полосы и разломился на две части.

На этом самолете летели домой граждане Индии, надолго оставшиеся без возможности вернуться на родину из-за пандемии коронавируса.

Рейсом IX 1134 летели 184 пассажира, включая 10 младенцев, и экипаж из шести человек.

Авария произошла около 19:40 по местному времени (17:10 по Москве) во время второй попытки приземления под сильным ливнем. Сейчас в Индии почти достиг пика сезон дождей, и в стране зафиксированы наводнения и оползни.

Министр гражданской авиации Хардип Сингх Пури написал в "Твиттере", что самолет "переехал за край взлетно-посадочной полосы в условиях дождя", а затем скатился со склона высотой в 10,6 метра и разломился на две части.

Министр добавил, что официальное расследование обстоятельств трагедии проведет индийское Бюро расследования авиакатастроф.

По словам главы Национальных сил реагирования на стихийные бедствия Схири Прадхана, взлетно-посадочная полоса аэропорта "Каликут" находится на вершине холма и самолет, пробив ограждение, скатился с его склона.

Ударившись о землю внизу склона, самолет разбился надвое, и передняя его половина была "сильно искорежена и повреждена".

По словам Хардипа Сингха Пури, спасатели смогли помочь пассажирам выбраться, потому что самолет не загорелся. Некоторых людей пришлось доставать, разрезая обшивку.

В день катастрофы премьер-министр Индии Нарендра Моди в своем "Твиттере" написал, что испытывает боль из-за крушения самолета в Кожикоде, выразил соболезнования родственникам жертв и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Pained by the plane accident in Kozhikode. My thoughts are with those who lost their loved ones. May the injured recover at the earliest. Spoke to Kerala CM @vijayanpinarayi Ji regarding the situation. Authorities are at the spot, providing all assistance to the affected.