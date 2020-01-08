Авиакомпании отменяют рейсы в Иран и Ирак

Перевозчики изменяют маршруты транзитных рейсов между Европой и Азией, которые проходят над кризисным районом Ближнего Востока.

В среду, 8 января, Lufthansa отменила дневной рейс из Франкфурта-на-Майне в Тегеран и два полета в неделю в иракский город Эрбил. О таком же решении объявили Air France, нидерландская KLM, Air Canada, Singapore Airlines, австралийская Qantas, польская LOT, Emirates и многие другие авиаперевозчики. Компании отменили рейсы в Ирак и Иран и избегают полетов в воздушном пространстве этих стран после иранских ударов по американским базам в Ираке.

Южнокорейские, малазийские и тайландские авиалинии заявили, что ввели ограничения еще раньше. Авиакомпании перенаправляют свои полеты между Европой и Азией на альтернативные маршруты. Катарские авиалинии заявили, что пока сохраняют полеты в Ирак в прежнем режиме, но следят за развитием событий. Так же не отменил свои рейсы из Баку в Тегеран азербайджанский лоукостер Buta Airways.

"Уроза потенциальных ошибок в идентификации гражданских самолетов"

Федеральное управление гражданской авиации США сразу же после атак Ирана запретило всем, зарегистрированным в США, авиакомпаниям использовать воздушное пространство над Ираном, Ираком и Оманском и Персидским заливами. Ведомство предупреждает о потенциальных ошибках в идентификации гражданских самолетов в регионе конфликта между США и Ираном.

Росавиация выпустила рекомендацию российским авиакомпаниям не летать над рядом районов Ближнего Востока, в том числе транзитом "в связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных гражданских воздушных судов".

Между тем, федеральное министерство транспорта ФРГ заявило, что официальная рекомендация для авиакомпаний, базирующихся в Германии, на стадии обсуждения.