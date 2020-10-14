Австралия: Большой барьерный риф за четверть века потерял половину своих кораллов

Как показывают результаты нового исследования австралийских ученых, с 1995 года из-за повышения температуры моря больше половины кораллов Большого барьерного рифа исчезло.

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Вымирание коснулось всех типов кораллов самой крупной системы рифов в мире. Большой барьерный риф тянется на 2300 км вдоль северо-восточного побережья Австралии.

Кораллы вымирают в результате обесцвечивания - процесса, при котором живущие с ними в симбиозе водоросли покидают риф из-за повышения температуры воды. Без поддержки этих водорослей кораллы перестают расти, теряют цвет, лишаются пищи и становятся уязвимыми.

Наиболее масштабные эпизоды обесцвечивания произошли в 2016 и 2017 годах, а также в марте этого года.

"Время терять нельзя - мы должны резко сократить выброс парниковых газов в атмосферу как можно скорее", - подчеркивают авторы доклада.

Исследование Центра по изучению кораллов ARC из штата Квинзленд было опубликовано в научном журнале Proceedings of the Royal Society B.

Ученые оценивали состояние коралловых колоний по всему рифу за период с 1995 по 2017 год. Они обнаружили, что сокращение коснулось численности коснулось популяций всех видов. Но в особенности пострадали рифообразующие ветвистые и столообразные кораллы, за счет которых рифы развиваются, поддерживая среду обитания для рыб и другой морской живности.

Процесс вымирания кораллов обратим, но из-за того, что за последние годы произошло несколько крупных эпизодов обесцвечивания - в 2016-2017 году оно охватило две трети всего рифа - кораллы не успевают восстановиться и вымирают. В этом главная проблема, подчеркивает профессор Терри Хьюз, один из авторов исследования.

Обесцвечивание происходит, когда кораллы из-за стресса отталкивают от себя симбиотических водорослей зооксантелл. Эти водоросли отвечают не только за яркую окраску, но и за питание кораллов, а также их защиту от разрушения волнами.

Восстановление кораллов при нормальных условиях может занять несколько десятилетий. В 2019 году вышло исследование австралийских ученых, которое показало, что из-за гибели рифообразующих кораллов поврежденные колонии восстанавливаются с большим трудом, потому что не образуется новых полипов.

"Результаты нашего исследования показывают, что Большой барьерный риф утерял былые возможности к восстановлению, потому что сейчас появляется все меньше как новых побегов, так взрослых полипов, способных размножаться", - говорит один из авторов исследования, Энди Дитзел.

Каковы прогнозы для Большого барьерного рифа?

В прошлом году агентство по морской безопасности при правительстве Австралии официально заявило, что главной угрозой выживанию Большого барьерного рифа выступают изменения климата, которые экологи связывают с человеческой деятельностью.

В 1981 году риф был внесен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО ввиду огромной научной и уникальной природной ценности. Его протяженность составляет более 2300 км, но за последнее десятилетие огромной его части был нанесен серьезный ущерб. Теплеющие воды разрушили кораллы, отвадили от рифа морских обитателей и усилили концентрацию опасных микроскопических водорослей.

"Раньше мы думали, что Большой барьерный риф защищает себя, благодаря своим огромным размерам. Но результаты наших исследований показывают, что даже самые крупные и относительно хорошо защищенные рифовые системы находятся под все усиливающейся угрозой и сокращаются в размерах", - отметил профессор Хьюз.

В марте ученые заявили о третьем случае масштабного обесцвечивания за пять лет.

С середины XIX века средняя глобальная температура повысилась на 1 градус Цельсия. В ООН считают, что при ее повышении до 1,5 градусов 90% кораллов на Земле будет утрачено.