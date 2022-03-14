Австралия и Нидерланды будут добиваться от России компенсаций из-за крушения рейса MH17
Foto: AP/Scanpix/LETA

Австралия и Нидерланды подали совместную жалобу на Россию в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) по делу о крушении самолета «Малайзийских авиалиний». Об этом со ссылкой на заявление австралийских властей, сообщает Meduza.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Отмечается, что жалоба в ИКАО — "значительный шаг вперед в борьбе обеих стран за справедливость" и дополнение к процессу в Нидерландах, где суд рассматривает обвинения в отношении четырех фигурантов дела о сбитом самолете.

"Неспровоцированное и неоправданное вторжение России в Украину и эскалация ее агрессии подчеркивают необходимость продолжать наши неустанные усилия по привлечению России к ответственности за ее вопиющие нарушения международного права и устава ООН, включая угрозы суверенитету и воздушному пространству Украины", — говорится в заявлении.

Выступая перед журналистами, глава МИД Австралии Марис Пейн также рассказала, что Австралия и Нидерланды будут добиваться от России выплаты миллионов долларов, сообщает ТАСС. Точный размер компенсаций не называется.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя