Австралия и Нидерланды будут добиваться от России компенсаций из-за крушения рейса MH17

Австралия и Нидерланды подали совместную жалобу на Россию в Международную организацию гражданской авиации (ИКАО) по делу о крушении самолета «Малайзийских авиалиний». Об этом со ссылкой на заявление австралийских властей, сообщает Meduza.

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Отмечается, что жалоба в ИКАО — "значительный шаг вперед в борьбе обеих стран за справедливость" и дополнение к процессу в Нидерландах, где суд рассматривает обвинения в отношении четырех фигурантов дела о сбитом самолете.

"Неспровоцированное и неоправданное вторжение России в Украину и эскалация ее агрессии подчеркивают необходимость продолжать наши неустанные усилия по привлечению России к ответственности за ее вопиющие нарушения международного права и устава ООН, включая угрозы суверенитету и воздушному пространству Украины", — говорится в заявлении.

Выступая перед журналистами, глава МИД Австралии Марис Пейн также рассказала, что Австралия и Нидерланды будут добиваться от России выплаты миллионов долларов, сообщает ТАСС. Точный размер компенсаций не называется.