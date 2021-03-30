Австралия ввела санкции из-за строительства Крымского моста
Foto: Sputnik/Scanpix/LETA

Австралия ввела точечные финансовые санкции и визовые запреты в отношении еще одного российского физического лица и четырех российских компаний, причастных к строительству и эксплуатации моста через Керченский пролив, связывающего Россию с незаконно аннексированными территориями Автономной Республики Крым и города Севастополь, говорится в сообщении, обнародованном на сайте МИД Австралии во вторник, 30 марта.

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В документе отмечается, что Крымский мост — это попытка закрепить контроль России над незаконно аннексированным Крымским полуостровом. "Это физическое лицо и компании в результате своих действий являются пособниками в стремлении легитимизировать незаконную аннексию Крыма и Севастополя и оказывать поддержку действиям сепаратистов на востоке Украины", — подчеркивается в заявлении.

МИД Австралии указал, что Канберра в координации с международными партнерами продолжает поддерживать суверенитет и территориальную целостность Украины и призывает Россию вернуть Крым и Севастополь под полный украинский контроль. "Австралия отвергает незаконную аннексию Крыма и Севастополя Россией и будет и впредь осуждать ее продолжающуюся интервенцию, вмешательство и провокационные действия на востоке Украины", — говорится в документе.

В координации с Канадой и ЕС

В заявлении австралийского МИДа отмечается, что решение о расширении санкций из-за Крымского моста принято по согласованию с Канадой и аналогично действиям, уже предпринятым Соединенным Королевством и Евросоюзом.

Ранее Канада ввела санкции против двоих россиян и четырех компаний, связанных со строительством Крымского моста. Под штрафные меры подпали "Крымская первая страховая компания", "Крымская железная дорога", "Ленпромтранспроект" и "Дирекция по строительству железной дороги. Беркакит-Томмот-Якутск", а также гендиректор "Гранд Сервис Экспресс" Александр Ганов и замгендиректора инфраструктурных проектов компании "Стройгазмонтаж" Леонид Рыженкин.

В заявлении австралийского МИДа отмечается, что в санкционном списке Австралии теперь находятся уже 168 физических лиц и 52 компании.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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