Австралия запретила строить российское посольство рядом с парламентом
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Австралия не разрешила России построить новое посольство в Канберре поблизости от здания парламента, сославшись на риск шпионажа.

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По словам премьер-министра страны Энтони Албаниза, службы безопасности дали по этому поводу весьма четкие рекомендации.

После того, как имевшиеся юридические возможности запретить строительство были исчерпаны, в четверг было в срочном порядке принято законодательство, специально разработанное применительно к этому случаю.

Кремль заявил, что это было "очередное недружественное проявление" со стороны Австралии, которое, как заявил Дмитрий Песков, Россия будет учитывать и вести себя соответствующим образом.

"К нашему сожалению, Австралия усердно продолжает продвигаться в фарватере авторов русофобской истерики, которая сейчас происходит в странах коллективного Запада. Австралия пытается быть отличником среди этих стран", — добавил пресс-секретарь российского президента.

Новое законодательство не распространяется на старое здание посольства и подразумевает, что России может причитаться финансовая компенсация за отказ в строительстве.

Москва еще в 2008 году заключила соглашение об аренде участка земли примерно в 400 метрах от здания парламента в Канберре.

С тех пор там успели заложить фундамент под новое посольство, однако строительство далеко не продвинулось.

После вторжения российских войск в Украину отношения между Москвой и Канберрой заметно ухудшились, и австралийские власти попытались отозвать разрешение на строительство посольства.

Однако попытка разорвать договор об аренде земли успехом не увенчалась — в мае федеральный суд отказался рассматривать это дело, и тогда в срочном порядке было разработано новое законодательство, которое буквально за пять минут было одобрено Палатой представителей.

"Мы не думаем, что Россия может говорить о международном праве, принимая во внимание то, как последовательно и нагло она сама его нарушает своим вторжением в Украину", — заявил Албаниз.

В свою очередь бывший британский дипломат а ныне сотрудник Австралийского института стратегической политики Алекс Бристоу заявил в интервью AFP, что Россия располагает "крупнейшей, самой действенной, самой агрессивной и наименее регулируемой разведслужбой в мире.

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"Учитывая близкое расстояние, они могли вести из посольства электронную прослушку", — полагает он.

При этом правительство Австралии не выражает опасений по поводу посольства Китая, которое находится неподалеку от предполагавшегося места строительства российского посольства.

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BBC News Русская служба:

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