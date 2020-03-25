Австрийская прокуратура проверит горнолыжный рассадник коронавируса

Прокуратура австрийского города Иннсбрук начала расследование распространения коронавируса в тирольском горнолыжном курорте Ишгль. Об этом во вторник, 24 марта, сообщает издание Die Welt. Прокуратура, в частности, проверяет сообщения, что один из ресторанов в конце февраля скрыл факт позитивного теста на коронавирус одной из своих сотрудниц от органов здравоохранения.

Тирольский регион подвергся в СМИ критике за недостаточные усилия по борьбе с эпидемией. В частности, международному распространению вируса способствовали вечеринки на горнолыжных курортах, что уже фактически доказано международными проверками. В частности, один из барменов в популярном апре-ски-баре Kitzloch инфицировал не менее 15 человек.

Местные власти обвиняют в слишком позднем введении карантина, приведшему к паническим сценам при покидании курорта международной публикой между 13 и 15 марта. Власти Тироля объявили о создании независимой экспертной комиссии, которая расследует эти обстоятельства.