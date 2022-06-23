Австрия отменит обязательную вакцинацию от Covid-19
Foto: F64

В четверг, 23 июня, министр здравоохранения Австрии Йоханнес Раух заявил, что в стране будет отменена обязательная вакцинация от Covid-19. Об этом сообщает агентство LETA со ссылкой на AFP.

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Несмотря на штрафы, "никто не прививался из-за обязательной вакцинации", признал политик.

В среду, 22 июня, первую дозу вакцины от Covid-19 получили 140 человек, а закон об обязательной вакцинации в Австрии фактически перестал действовать.

Раух указал, что людей нужно убедить в необходимости прививки от коронавируса.

"Мы можем добиться этого только в том случае, если вакцинация будет происходить на добровольной основе", — подчеркнул министр.

Согласно официальной статистике, сейчас только у 62% австрийцев есть действительный ковид-сертификат, подтверждающий вакцинацию.

Всего от коронавируса в Австрии умерли более 18 700 человек, свидетельствуют актуальные данные.

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