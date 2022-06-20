Австрия вновь откроет угольную электростанцию

Последняя в Австрии угольная электростанция в Меллахе была закрыта весной 2020 года. Ее работа может быть возобновлена из-за снижения поставок газа из России.

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На фоне сокращения поставок российского газа Австрия приняла решение вновь открыть угольную электростанцию в коммуне Меллах к югу от Граца. Как сообщило в воскресенье, 19 июня, ведомство федерального канцлера в Вене, власти работают совместно с крупнейшей в стране электроэнергетической компанией Verbund, с тем чтобы переоборудовать электростанцию для возобновления работы на угле на случай нехватки газа.

"Прежде всего наша цель состоит в том, чтобы обеспечить снабжение страны", - заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер, отметив, что 80 процентов газа в страну поступает из России. "Речь идет о замещении недостающего российского газа другими источниками или поставщиками, чтобы иметь возможность продолжать наращивать запасы", - добавил он.

Электростанция в Меллахе, которая была последней действующей угольной электростанцией в стране, закрылась весной 2020 года на фоне постепенного отказа правительства от энергоносителей, загрязняющих окружающую среду, с целью полного перехода на возобновляемые источники энергии. Возобновление ее работы в случае необходимости вернет в Австрию угольную генерацию. Однако, по данным австрийского правительства, переоборудование электростанции займет несколько месяцев.