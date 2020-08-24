Австрия впервые объявит персона нон-грата российского дипломата
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Власти Австрии впервые решили объявить персона нон-грата дипломата из Росии, пишет Cronen Zeitung. По его данным, дипломата обяжут покинуть страну до 1 сентября. Его имя газета не называет.

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Дипломат на протяжении многих лет занимался промышленным шпионажем в IT-компании, и ему помогал некий гражданин Австрии, пишет издание. В какой-то момент этот австриец рассказал начальству о шпионской деятельности в компании. Было проведено расследование и прошел суд. Австриец назвал своим куратором этого российского дипломата, пишет газета. Тот сослался на дипломатический иммунитет и давать показания отказался.

Недавно российских дипломатов высылали Словакия и Норвегия.

Осенью 2018 года в Австрии по подозрению в сборе разведданных для Москвы был задержан полковник в отставке. СМИ сообщали, что он 20 лет шпионил в пользу России. Задержанный это отрицал. В июне 2020 года суд приговорил его к трем годам тюрьмы.

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Интерфакс

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Интерфакс

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