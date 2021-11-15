Австрия ввела локдаун для непривитых
Foto: AFP/Scanpix/LETA

В Австрии вводится жесткий локдаун для непривитых жителей страны, который вступает в силу в ночь на 15 ноября. Об этом заявил на пресс-конференции в Вене в воскресенье, 14 ноября, федеральный канцлер Австрии Александер Шалленберг. Сославшись на резко растущие показатели новых заражений, он заявил, что дальнейшее выжидание было бы неразумным. "Мы идем на этот шаг с тяжелым сердцем", - заметил глава австрийского правительства.

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По словам консервативного политика, введение очередного всеобщего локдауна было бы несправедливым по отношению к вакцинированным. Ограничительные меры вводятся пока на период 10 дней, они затронут около 2 млн жителей страны, выход из дома которым будет разрешен только в случае крайней необходимости, в частности для совершения необходимых покупок или проезда к месту работы.

Германия внесла Австрию в красный список

Между тем в Германии внесли Австрию в список регионов с высоким эпидемиологическим риском. С 14 ноября возвращающиеся из этой страны обязаны соблюдать карантин с возможностью прервать его через пять дней после отрицательного теста. Данное правило не распространяется на привитых и переболевших ковидом.

И.о. министра здравоохранения Германии Йенс Шпан на пресс-конференции в Берлине также заявил о необходимости ужесточения ограничительных мер на фоне значительного роста числа новых инфицированных. В частности, по его словам, следует разрешить посещение массовых мероприятий только для вакцинированных и переболевших (так называемое "правило 2G"). Кроме того, он выступил с инициативой ввести еще более строгое правило - "2G плюс", которое означает, что мероприятия будет разрешено посещать привитым и переболевшим при наличии отрицательного теста.

Если не будет принято никаких мер, то показатели заражаемости удвоятся в ближайшие две недели, предупредил Шпан: "Мы должны сделать все необходимое, чтобы переломить эту тенденцию. Если этого не сделать, всю страну ждет тяжелый декабрь".

В Австрии в начале ноября ужесточили ограничения

С 8 ноября в Австрии уже действуют значительно более строгие антикоронавирусные ограничения. Доступ во многие общественные места, включая заведения общепита, спортивные заведения, парикмахерские или на мероприятия с участием более 25 человек, открыт лишь для привитых и переболевших (2G). Для допуска на рабочее место по-прежнему достаточно антигенного экспресс-теста, правило 3G для сотрудников было введено в начале ноября.

На переходный четырехнедельный период в качестве исключения из правила 2G допускается справка о первой из двух прививок вместе с негативным ПЦР-тестом. Так называемый "зеленый паспорт" будет действителен лишь в течение 9 месяцев со дня второй прививки, чтобы побудить людей к ревакцинации. В Австрии на данный момент полностью привито от коронавируса около 65 процентов населения.

Показатель заражаемости в Австрии в настоящее время составляет почти 850 случаев на 100 тысяч населения за последние семь дней. Однако аналогичный показатель среди непривитых граждан превышает 1700 случаев.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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Коронавирус Австрия Берлин Германия
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