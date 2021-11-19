Австрия вводит общенациональный локдаун

Ограничительные меры, которые распространятся и на вакцинированных от коронавируса, вступят в силу 22 ноября. С начала пандемии вирусом SARS-CoV-2 заразился каждый девятый житель страны.

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Учитывая резкое увеличение числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, правительство Австрии вводит с 22 ноября общенациональный локдаун, который распространиться на всех жителей страны, включая вакцинированных и переболевших. Об этом в пятницу, 19 ноября, заявил федеральный канцлер Австрии Александер Шалленберг.

Он назвал локдаун очень тяжелым шагом. Его результаты планируется оценить через 10 дней, при этом ожидается, что локдаун продлится не более 20 дней. Как указал Шалленберг, не позднее 13 декабря для вакцинированных и излечившихся от коронавируса ограничительные меры будут отменены и в силу снова вступит правило 2G, согласно которому большей свободой будут пользоваться вакцинированные и переболевшие граждане.

Вводится обязательная вакцинация

Кроме того, с 1 февраля 2022 года вакцинация от коронавируса в Австрии станет обязательной. "Мы не хотим пятой волны, нам не нужна шестая и седьмая волны, вирус не уйдет, а останется", - цитирует канцлера агентство AFP.

Согласно данным на 17 ноября, в Австрии, население которой чуть превышает 9 млн человек, полностью вакцинированы от коронавируса почти 5,8 млн человек (63,64 процента), как минимум одну прививку получили более 6,1 млн человек (67,97 процента).

Пандемия коронавируса в Австрии

По данным информационного портала Worldometers, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, с момента начала пандемии в Австрии выявлено 1 011 465 случаев заражения вирусом SARS-CoV-2, то есть инфицирован был каждый девятый житель страны.. От легочного заболевания COVID-19 и его последствий скончались без малого 12 тыс. австрийцев. Семидневный средний показатель распространения коронавируса на утро 18 ноября составил 12 616 на 100 тыс. населения.