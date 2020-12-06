Автомобиль посольства Молдовы в РФ остановлен с партией анаболиков
Foto: Pixabay

Автомобиль с дипломатическими номерами посольства Республики Молдова в России остановлен в ходе совместной спецоперации молдавских Службы информации и безопасности и Таможенной службы. Об этом в субботу, 5 декабря, сообщили в пресс-службе министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) страны.

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В Таможенной службе уточнили, что "в грузовом отсеке микроавтобуса" были обнаружены анаболические стероиды, которые пытались провезти контрабандой.

По данным таможенников, груз был выявлен при выезде из Молдовы через пограничный пункт пропуска "Паланка" на границе с Украиной. В МИДЕИ подчеркнули, что заинтересованы "в выяснении всех обстоятельств этого дела" и оказывают "полное содействие" компетентным органам.

Как видно на распространенных Таможенной службой фотографиях, анаболики были расфасованы в прозрачные флаконы и блистерные упаковки. Снимки свидетельствуют о том, что речь шла как минимум о 10 коробках груза.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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