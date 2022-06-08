Автомобиль въехал в толпу людей на западе Берлина (ОБНОВЛЕНО)
Foto: AFP/Scanpix

По первоначальным данным, в ходе инцидента пострадали около 10 человек. Один погиб. Водитель автомобиля задержан.

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На западе Берлина автомобиль въехал в толпу людей. По первоначальным данным полиции, инцидент произошел утром в среду, 8 июня, на площади Брайтшайдплац, неподалеку от мемориальной церкви кайзера Вильгельма (также известной как Гедехтнискирхе, Церковь поминовения) и бульвара Курфюрстендамм, передает агентство dpa.

По сведениям спасательных служб, погиб один человек, восемь ранены. Поначалу сообщалось о порядка 30 пострадавших, однако эта информация не подтвердилась. На месте работают десятки сотрудников экстренных служб.

Водитель задержан

Полиция германской столицы указывает, что водитель легкового автомобиля задержан. По данным издания Bild, речь идет о транспортном средстве марки Renault. По словам стражей порядка, пока неясно, был ли инцидент результатом несчастного случая или водитель намеренно направил транспортное средство в толпу.

На опубликованной в соцсетях фотографии с места события видно, что легковой автомобиль въехал в витрину магазина, отмечает dpa.

В декабре 2016 года на той же самой площади Брайтшайдплац террорист "Исламского государства" врезался на грузовике в рождественский базар. В результате теракта погибли 13 человек.

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