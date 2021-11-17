Автопортрет Фриды Кало продан на аукционе за рекордную сумму

Автопортрет Фриды Кало "Диего и я" — символ страстной и мучительной любви двух художников. 16 ноября он был продан на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 34,9 млн долларов.

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Автопортреты мексиканской художницы Фриды Кало (Frida Kahlo, 1907-1954) известны во всем мире. На них глазам зрителя предстает женщина с пронзительным взглядом и с короной из кос, обвитых вокруг головы и украшенных цветами. Она предпочитает носить вышитые вручную мексиканские костюмы ярких цветов и броские аксессуары. Ее густые, почти сросшиеся брови и усы противоречат общепринятым идеалам красоты. Но художница, которую не волновали условности, их никогда не выщипывала.

Сейчас на аукцион Sotheby's в Нью-Йорке был выставлен один из последних автопортретов Фриды Кало — "Диего и я". Эта работа посвящена самой большой любви в жизни Фриды — ее мужу Диего Ривере, который изображен на картине в виде третьего глаза на лбу художницы. Аукцион состоялся вечером во вторник, фр16 ноября. В результате картина была продана за рекордную сумму — 34,9 млн долларов (30,7 млн евро), став самым дорогим произведением латиноамериканского искусства за всю историю художественных аукционов в мире.

Мучительная страсть выдающейся художницы

Фрида Кало родилась в семье немецкого иммигранта и метиски. В шесть лет девочка заболела полиомиелитом, а в 18 лет, попав в аварию, случившуюся в результате столкновения трамвая и автобуса, в котором ехала она, получила настолько серьезную травму, что до конца жизни ей пришлось носить стальной корсет. Прикованная к постели после несчастного случая, Фрида Кало начала рисовать, чтобы скоротать время. Тогда она не могла даже представить себе, что станет самой известной художницей Мексики.

"В моей жизни было две катастрофы: одна — когда автобус врезался в трамвай, другая — это Диего. Вторая была страшнее", — говорила Фрида Кало.

Уже немало написано о необычной истории любви этих двух художников, которые постоянно изменяли друг другу, но никогда не расставались. После смерти Кало в 1954 году Диего Ривера признался: "Я понял, что лучшее в моей жизни — это любовь к Фриде". Популяризацией ее творчества он занимался до конца своей жизни.

И вот теперь автопортрет "Диего и я", яркий символ их стратстной и мучительной любви, уходит с молотка. Это не масштабное полотно. Размер написанной маслом картины — всего 29,8 на 22,4 см. Однако ожидания от продажи высоки. Оценки экспертов варьируются от 30 до 50 миллионов долларов (примерно от 26 до 44 миллионов евро в пересчете).

Работы Кало становятся все дороже

Между тем в 1990 году автопортрет "Диего и я" был продан — также на аукционе Sotheby's — за "скромные" 1,4 миллиона долларов. Для выставленного на торги арт-объекта цена действительно не заоблачная, в то же время это была первая работа латиноамериканского художника, стоимость которой на аукционе превысила миллион долларов.

С тех пор цены на картины Фриды Кало постоянно росли. Так, ее ранняя работа "Время летит", созданная в 1929 году, была куплена в 2000 году за 4,6 миллиона долларов, а картина "Две обнаженные в лесу" (1939) ушла в 2016 году за 8 миллионов долларов.

"Диего и я" — один из последних автопортретов кисти мексиканской художницы. Картина написана в 1949 году — за пять лет до смерти Кало. Волосы оплетают шею Фриды, по щекам текут слезы, глаза отражают душевные страдания. Работа была создана во время романа Риверы с близкой подругой Фриды — актрисой Марией Феликс. То был очень тяжелый период в ее жизни, и на полотне это красноречиво отражено.