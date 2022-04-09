Автопробеги под российским флагом в Берлине и не только: что следует знать

На фоне вторжения РФ в Украину автоколонны с российским триколором в Германии вызвали возмущение немцев. Участники акций пользуются правом на собрания, которое в самой России отсутствует, указывают наблюдатели.

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Фотографии убитых жителей украинского города Буча, найденных со связанными руками, появились в Германии практически в одно время с фото и видеокадрами автопробега под российскими флагами, который прошел в Берлине. Эта акция вызвала в Германии волну негодования и резонанс, который не стихает до сих пор.

Тем более что она была не единственной, а в воскресенье, 10 апреля, подобная автоколонна проедет по улицам Ганновера. DW рассказывает о том, что известно об организаторах этих мероприятий, почему они вызвали столь негативную оценку и почему их здесь не будут запрещать, несмотря на возмущение общественности.

Что, собственно, случилось

В Германии после военного нападения РФ на Украину прошли под российскими флагами один небольшой — в федеральной земле Рейнланд-Пфальц — и два крупных автопробега: в Бонне и в Берлине. В последнем, самом крупном, участвовали, по данным полиции, около 400 машин. Он начался в полдень 3 апреля на одной из окраин Берлина и проследовал сначала до главного вокзала города, на который ежедневно прибывают сотни беженцев из Украины, а затем — до другой окраины германской столицы.

На кадрах с акции, длившейся около трех часов, отчетливо видно: ее участники ехали, включив на большую громкость песни на русском языке, размахивая флагами России, а некоторые — флагами СССР, Казахстана и ФРГ. С одного из автомобилей полиция убрала латинскую букву Z, запрещенную в Германии как знак поощрения противоправных действий, то есть вторжения РФ в Украину. Всего берлинские полицейские, по данным газеты Berliner Morgenpost, возбудили в связи с воскресным автопробегом пять дел по этому и подобным эпизодам.

Берлинская акция вызвала мощный резонанс и была воспринята не только жителями Германии, но и многими международными комментаторами как выражение поддержки агрессии России против Украины. Лишь немногие ее участники демонстрировали солидарность с Украиной: украинские флаги, по данным самих организаторов, были всего на шести машинах из 700. По свидетельствам других очевидцев, некоторые участники автопробега выкрикивали оскорбления в адрес прохожих и украинских беженцев.

Организаторы — частные лица

Организаторы берлинского автопробега Игорь и Кристиан Ф., как выяснила немецкая пресса, — совладельцы одной из автомастерских в Берлине. Демонстрацию они устраивали "в защиту русскоязычных от дискриминации" в Германии, хотя, как признал Кристиан, лично он с такой дискриминацией не сталкивался. Призыв выйти на акцию распространялся через соцсеть Tik-tok, и первоначально устроители, по словам Кристиана, ожидали всего 30 машин. Поэтому итоговое число участников удивило его, став, по выражению Кристиана, свидетельством того, насколько сильна "ненависть к русским". После вторжения России в Украину полиция Германии зафиксировала рост числа правонарушений с антироссийской и антиукраинской подоплекой.

Сам Кристиан разместил на капоте своего автомобиля звезду Давида с вопросом "Скоро и мы?", тем самым сравнивая ситуацию, в которой сегодня находятся русскоязычные в ФРГ, с положением евреев в нацистской Германии. Об этом, говорит, сожалеет, но об организации автопробега — нет. Саму акцию и свои мотивы Кристиан считает неверно истолкованными — она была "неполитической", а он сам — вообще "против любых войн".

От уточняющих вопросов, касающихся вторжения России в Украину, Кристиан уклонился: "Почему я должен что-то комментировать?" Игорь, которого ошеломил поток негативных комментариев в его адрес, говорит: если бы знал о трагедии в Буче, не стал бы организовывать автопробег. "Я сказал бы, что не стоит сейчас выезжать, потому что произошла трагедия", — заявил он в интервью русскоязычному телеканалу OstWest, который вещает из Берлина.

Об организаторах автопробега в Бонне и предстоящих акций в Ганновере и Франкфурте-на-Майне, где запланированный на 10 апреля автопробег запретили, разрешив только обычную демонстрацию, известно мало: они общаются в закрытой группе в Telegram и не афишируют себя.

Пророссийский автопробег: возмущаться можно, запрещать — нельзя

Если акция в Бонне прошла относительно незаметно для общественности, то автопробег в столице Германии вызвал однозначную реакцию — негодования, если не считать одобрительного отклика посольства России в ФРГ, распространившего видеосъемку мероприятия в Берлине. "Господи, как можно допускать этот позорный автопробег в центре Берлина", — написал в сети Twitter посол Украины в Германии Андрей Мельник, обращаясь к полиции и правящему бургомистру Берлина Франциске Гиффай.

Украинского посла поддержали сразу несколько глав земельных МВД. Министр внутренних дел Тюрингии Георг Майер назвал "невыносимыми" сцены автопробега в Берлине.

"Не должно быть так, чтобы на немецких дорогах восхваляли военные преступления Путина. Запретить такие автоколонны мы, видимо, не вправе, но мы должны использовать возможности закона, регулирующего право на свободу собраний, чтобы ограничить такие акции", — указал Майер.

"Надеюсь, что Федеральное ведомство по охране Конституции установило, кто организовал этот автопробег в поддержку путинской войны и какую роль в этом сыграло российское посольство", — написал в микроблоге Twitter один из основателей НКО "Центр либеральной современности" Ральф Фюкс.

Свобода собраний, но с ограничениями

А вот градоначальница Берлина Франциска Гиффай, отчасти согласившись с критиками автопробега, решение властей города и полиции считает все же правильным. Дело в том, что свобода собраний гарантирована Основным законом ФРГ. Демонстрация российского флага тоже не запрещена и запретить ее столичные власти не могут, объяснила Гиффай.

Министр внутренних дел Тюрингии Майер и некоторые другие политики предлагают ограничить подобные акции. Например, разрешить их проведение только на окраине города, запретить сигналить и сократить число участвующих автомобилей. Власти Франкфурта-на-Майне обещают строго соблюдать нормы закона и не позволять участникам демонстрировать георгиевские ленточки, а также буквы Z и V.

В Ганновере пошли еще дальше, запретив участникам пророссийских демонстраций размахивать флагами СССР. "В контексте войны" как флаг Советского Союза, так и георгиевская ленточка служат "символами территориальной экспансии российского государства", отмечается в решении министерства внутренних дел Нижней Саксоний. Некоторые ограничения считают необходимыми и немецкие юристы. По их мнению, маршрут подобного автопробега не должен проходить рядом с общежитием, в котором размещены украинские беженцы.

Размахивание российским флагом: право — одно, мораль — другое

Не только среди украинцев, но и среди россиян, проживающих в Германии и не поддерживающих военные действия российских властей, растет критика подобных автопробегов.

"Нам кажется, публичные выступления под флагом государства, ведущего войну и геноцид в независимой стране, недопустимы", — заявил участник недавно созданного движения "Новая оппозиция России в Баварии" Илья Тимофеев из Мюнхена, комментируя автопробеги под российскими флагами в Германии.