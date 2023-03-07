Суд в Москве приговорил к восьми годам и шести месяцам колонии общего режима бывшего студента-математика, создателя телеграм-канала "Протестный МГУ" Дмитрия Иванова. Его судили по статье о "военных фейках" за посты о российских атаках на города Украины.

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Тимирязевский суд Москвы, признавший 23-летнего Иванова виновным в распространении "фейков" про российскую армию, также запретил ему в течение четырех лет после освобождения пользоваться интернетом. Обвинение просило суд приговорить молодого человека к девяти годам колонии.

Иванов вину не признал. В своем последнем слове он заявил, что по-прежнему считает, что информация в его постах была правдивой, а "один большой фейк" сконструировало следствие.

"Буквально все обвинительное заключение — от первого до последнего слова — противоречит действительности. Я же подписываюсь под каждым словом, которое написал год назад. Все эмоциональные оценки сохранили свою силу, а каждое утверждение о фактах нашло множество подтверждений", — заявил он (цитата по "Медиазоне").

Обвинение вменяло Иванову 11 антивоенных постов, которые были посвящены в том числе событиям марта прошлого года в Буче, обстрелам Мариуполя и Запорожской атомной электростанции российскими войсками.

Ранее суды отправили в колонии политиков Алексея Горинова и Илью Яшина, также обвинявшихся по статье о "военных фейках". Горинова приговорили к семи годам колонии, Яшина — к восьми с половиной. Кроме того, на шесть лет осудили журналистку издания RusNews Марию Пономаренко.

Ранее самый большой срок — девять лет — по статье о "военных фейках" был назначен блогеру Веронике Белоцерковской. Однако Белоцерковская находится за пределами России, и приговор ей был вынесен заочно.

Дело Дмитрия Иванова

Студент факультета вычислительной математики и кибернетики Дмитрий Иванов запустил канал "Протестный МГУ" в 2018 году, когда десятки студентов и преподавателей МГУ выступили против создания фан-зоны чемпионата мира по футболу под окнами главного здания вуза.

Сначала канал был посвящен протестам против застройки возле МГУ, но позже Иванов стал рассказывать в нем и о других протестных акциях. Сам Иванов принимал участие во многих из них и неоднократно оказывался под административным арестом.

С административных арестов началась для Иванова и весна прошлого года — до того, как против активиста возбудили уголовное дело по недавно принятой статье о "военных фейках", его два раза подряд помещали под арест по обвинению в "организации митингов". Из-за нахождения в спецприемнике Иванов не смог защитить диплом и был отчислен из вуза.

В начале июня Иванова заключили под стражу уже по уголовному делу — основанием стали посты в канале "Протестный МГУ". При этом студенту вменили распространение "фейков" о действиях вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти (п. "д" ч. 2 ст. 207.3 УК РФ) с максимальным наказанием в 10 лет лишения свободы.

Как и в других делах о "военных фейках", "заведомо ложная" информация, которую, по версии обвинения, распространил Иванов, не соответствовала официальной позиции российского Минобороны.

К такой информации обвинение, в частности, отнесло утверждения о том, что российские войска могли разрушать в Украине гражданскую инфраструктуру, обстреливать Запорожскую АЭС и совершать военные преступления в городах Буча и Ирпень. Причем большая часть публикаций, которые вменялись Иванову, представляла собой репосты чужих высказываний.

На одном из судебных заседаний адвокату Марии Эйсмонт удалось добиться того, чтобы повестки на допрос в качестве свидетелей обвинения выписали представителю Минобороны России Игорю Конашенкову, министру иностранных дел Сергею Лаврову и постпреду России в ООН Василию Небензе. Как объясняла Эйсмонт, слова Иванова противоречат позиции этих чиновников, а значит он может допросить их в суде. Однако никто из высокопоставленных чиновников в суд ожидаемо не явился.

Одним из основных свидетелей обвинения стала бывшая замдекана факультета фундаментальной физико-химической инженерии МГУ Людмила Григорьева, уволившаяся из вуза в 2021 году после скандала с травлей студентов-активистов.

В своих показаниях, как писала "Медиазона", она называла Иванова "фашистом", который "защищает все отбросы общества", а в суде выражала надежду на то, что за свою "антироссийскую деятельность" поплатится не только Иванов, но и преподаватель мехмата МГУ, оппозиционный активист Михаил Лобанов.

Свидетели защиты в свою очередь характеризовали Иванова как честного человека и талантливого математика, а один из них — архиепископ Григорий Михнов-Вайтенко — косвенно подтвердил достоверность публикаций студента. Священнослужитель заявил, что помогает украинским беженцам, оказавшимся на территории России, и их рассказы полностью подтверждают правдивость постов Иванова.

Сам Иванов, выступая в суде с последним словам, говорил о чувстве вины за действия российских военных в Украине и призывал россиян бороться за свои права, помогать беженцам и поддерживать политзаключенных.

"Мы любим повторять, как мантру, слова "Россия будет свободной!". Но Россия — это мы сами. И какой она будет, зависит только от нас. Война неизбежно закончится, а следом прекратит свое существование и развязавший ее режим. Таков закон истории. А нам предстоит большая работа, начинать которую надо уже сейчас. В этой работе, я верю, мы обречены на успех. Россия будет свободной. Потому что такой сделаем ее мы", — заявил Иванов (цитата по "Медиазоне").