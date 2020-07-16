Азербайджан пригрозил ракетным ударом по армянской АЭС

Азербайджан может нанести ракетный удар высокой точности по Мецаморской АЭС в Армении, пригрозил глава пресс-службы Минобороны полковник Вагиф Даргяхлы. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает "Интерфакс".

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Удар будет нанесен, если Армения решит обстрелять стратегические объекты Азербайджана, в частности Мингечевирское водохранилище, сказал Даргяхлы.

"Армянская сторона не должна забывать, что новейшие ракетные системы, имеющиеся на вооружении нашей армии, с высокой точностью способны нанести удар по Мецаморской АЭС, а это обернется для Армении огромной трагедией", — цитирует Vesti.az представителя Минобороны.

Он подчеркнул, что рельеф местности, проведенные укрепительные работы и силы ПВО не позволят ударить по Мингечевирскому водохранилищу.

Боестолкновения на армяно-азербайджанской границе начались 12 июля и продолжались три дня в сопредельных районах. Они вспыхнули с новой силой 16 июля. Азербайджан потерял 11 военнослужащих и одного мирного жителя, Армения — четырех военных. Стороны обвиняют друг друга в провокации.