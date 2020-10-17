Азербайджан заявил о гибели 12 человек от удара по Гяндже
Foto: AP/Scanpix/LETA

В результате ракетного обстрела со стороны вооруженных сил (ВС) Армении по городу Гяндже в ночь на субботу погибли по меньшей мере 12 человек, десятки получили ранения, заявила Генпрокуратура Азербайджана.

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Согласно сообщению в твиттере заведующего отделом по вопросам внешней политики администрации президента Азербайджана Хикмета Гаджиева, погибших в результате удара — больше десяти, раненых около 40.

Ранее в Баку заявили о ракетном ударе ВС Армении по двум азербайджанским городам — Гяндже и Мингечевиру. В Гянджу попали две ракеты, обе в жилые кварталы. Всего пострадали 20 домов, пять домов полностью разрушены. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы. Ракеты, направленные в Мингечевир, перехватили ПВО Азербайджана.

По сведениям Гаджиева, удар по Гяндже нанесен оперативно-тактическим ракетным комплексом "Эльбрус" (SCUD). Такой вывод, по его словам, сделан по фрагментам ракеты, обнаруженным на месте падения снаряда.

В Министерстве обороны Армении опровергли заявление Баку об обстреле территории Азербайджана.

"С территории Армении или со стороны ВС Армении в направлении Азербайджана не было открыто никакого огня", — написала на своей странице в "Фейсбуке" пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

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Интерфакс

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Source

Интерфакс

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Армения Азербайджан Нагорный Карабах
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