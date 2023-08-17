"Азов" вернулся на фронт, заявили в Нацгвардии Украины
Foto: AP/Scanpix/LETA

Бригада специального назначения "Азов" возобновила участие в боевых действиях, сообщил на брифинге представитель Национальной гвардии Украины Николай Уршалович.

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"Легендарная бригада специального назначения "Азов" восстановлена и начала выполнение боевых задач в районе Серебрянского лесничества", — заявил Уршалович.

По его словам, сейчас "Азов" участвует в военных действиях на востоке Украины, к северо-западу от Лисичанска. 15 августа артиллеристы бригады уничтожили минометный расчет и инженерную машину ВС РФ, отметил представитель Нацгвардии.

Весной 2022 года бойцы "Азова" участвовали в битве за Мариуполь. По приказу командования они вышли с территории завода "Азовсталь", где держали оборону, и были взяты в плен российскими военными.

В сентябре прошлого года Украина обменяла политика и "кума Путина" Виктора Медведчука, а также еще 55 человек, на 215 плененных украинцев, в том числе 108 бойцов "Азова". Среди них были и командиры подразделения — по условиям сделки, до окончания войны они должны были оставаться в Турции "под защитой" президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана.

В начале июля командир "Азова" Денис Прокопенко (Редис), его заместитель Святослав Паламар (Калина) и три других находившихся в Турции офицера вернулись в Украину после переговоров между президентом страны Владимиром Зеленским и Эрдоганом. Россия обвинила Киев и Анкару в нарушении договоренностей.

Вскоре Прокопенко встретился с личным составом "Азова". Пресс-служба подразделения тогда сообщала, что командир бригады после прохождения реабилитации планирует вернуться к выполнению служебных обязанностей.

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