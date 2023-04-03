Украинское командование уверяет, что штурмующие последние семь месяцев Бахмут российские войска и наемники ЧВК "Вагнер" еще очень далеки от установления контроля над городом.

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Ночью пресс-служба основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина опубликовала видеозапись, на которой тот утверждает, что в воскресенье вечером его подопечные якобы все же взяли Бахмут.

"Юридически он наш", — заявляет Пригожин на камеру, уточняя, что противник "остался в западных кварталах". Ранее Пригожин неоднократно делал заявления о взятии наемниками тех или иных украинских населенных пунктов, которые впоследствии не подтверждались.

По словам официального представителя Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергея Череватого, нынешнее утверждение Пригожина также не соответствует действительности, и битва за Бахмут продолжается.

"Флаг они подняли над каким-то сортиром. Прикрепили его к боку неизвестно чего, повесили тряпку и сказали, что взяли город. Ну ладно, пусть думают, что взяли", — цитирует Череватого агентство Reuters.

"Вокруг здания [Бахмутского] горсовета идут бои, в юридическом смысле ничего не захватили", — заверил Череватый. — Бахмут — украинский, ничего они не захватили и, мягко говоря, очень далеки от этого".

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак также назвал заявление Пригожина не соответствующим действительности и призвал "спокойно реагировать на фейки тех, кто выдумывает "победу", которой на самом деле нет".

В том же духе высказалась и заместитель министра обороны Украины Анна Маляр, назвавшая заявление о взятии Бахмута "забавной фальшивкой".

С недоверием отнеслись к опубликованной видеозаписи и представители самопровозглашенной ДНР. По словам Дениса Пушилина, возглавляющего пророссийскую администрацию оккупированной части Донецкой области, никакого отвода подразделений ВСУ из Бахмута (который в России называют его советским именем — Артемовск) не наблюдается.

"Сейчас противник не получил соответствующего приказа, соответственно, никакого бегства или спланированного вывода войск украинского режима из Артемовска не видится", — заявил Пушилин в эфире телеканала "Россия-24".

Ранее президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что ВСУ не намерены сдавать Бахмут и будут бороться за город до последнего.