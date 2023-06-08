Байба Браже: НАТО имеет план на случай ядерной катастрофы
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

Североатлантический альянс (НАТО) разработал планы на случай техногенных катастроф из-за полномасштабной войны в Украине, в том числе — аварии на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Об этом в интервью изданию "Европейская правда" рассказала помощница генерального секретаря НАТО по публичной политике Байба Браже.

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В беседе с изданием чиновница прокомментировала разрушение Каховской ГЭС и угрозы, которые это может нести для ЗАЭС.

"Есть четкое объяснение МАГАТЭ и заявление генерального секретаря Гросси о том, что сейчас на этой атомной станции есть достаточно воды для охлаждения на следующие несколько месяцев. Поэтому сейчас важно использовать это время, чтобы подготовиться ко всем возможным внештатным ситуациям и обеспечить отсутствие риска новой катастрофы", – сказала Браже.

Она добавила, что главной задачей НАТО остается коллективная оборона стран-участниц альянса и их населения.

"Поэтому нам нужны планы защиты, которые будут выполняться, для которых есть достаточные проверенные силы – и военные, и гражданские. Ведь НАТО – это не только военные. Я это все рассказываю, чтобы объяснить: конечно же, у НАТО есть необходимые планы", – добавила она.

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