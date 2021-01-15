Байден хочет выделить на восстановление экономики 1,9 триллиона долларов
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Команда избранного президента США Джо Байдена готовит пострадавшей от пандемии коронавируса экономике страны помощь размером в 1,9 триллиона долларов.

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Детали этого плана Байден представил 14 января. Пакет помощи включает в себя прямые денежные выплаты населению, помощь малому бизнесу и вливания в борьбу с коронавирусом.

По словам Байдена, "на кону — здоровье нации", и действовать необходимо "прямо сейчас". Размер прямых одномоментных выплат миллионам американцев, решение о которых было принято в декабре, увеличено с 600 до 2000 долларов. Всего на эти цели будет потрачено около 1 триллиона долларов.

415 миллиардов потекут в борьбу с коронавирусом: 50 миллиардов из них — на тесты, а 20 миллиардов — на вакцины. Еще 440 миллиардов будут направлены на поддержку малого бизнеса и местных коммун. Лидеры демократов в Конгрессе США уже приветствовали программу избранного президента.

По расчетам аналитиков, в США 22 миллиона человек в ходе вызванного пандемией кризиса лишились работы. Только 12 миллионов рабочих мест удалось вернуть. От последствий заражения в стране погибло 385 000 человек.

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Source

Deutsche Welle

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Source

Deutsche Welle

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