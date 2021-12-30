Байден и Путин начали переговоры по телефону

Вечером в четверг, 30 декабря, начался телефонный разговор президента США Джо Байдена с российским президентом Владимиром Путиным, сообщил Белый дом. Инициатором этой беседы была Москва.

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Вторая беседа президентов за месяц

Представитель Совета национальной безопасности (СНБ) при Белом доме в администрации Байдена — Эмили Хорн — 29 декабря сообщила, что политики планировали обсудить ряд тем, включая "предстоящее дипломатическое взаимодействие с РФ".

Речь в телефонном разговоре Байдена с Путиным пойдет и о конфликте вокруг Украины, передало ранее агентство dpa со ссылкой на высокопоставленного представителя Белого дома. По словам источника агентства, президент США намерен дать понять российскому лидеру, что в случае военного вторжения РФ в Украину Россию ожидают суровые санкции.

"Мы с нашими союзниками согласовали вопрос введения жестких санкций в отношении российской экономики и финансового сектора. Они будут гораздо более сильными, чем то, что было реализовано после 2014 года (после аннексии Россией Крыма. — Ред.)", — подчеркнул собеседник dpa.

Это уже вторая беседа президентов в текущем месяце. До этого Путин и Байден общались 7 декабря — тогда разговор состоялся в режиме видеоконференции. При этом лидеры коснулись двусторонних отношений, вопросов стратегической стабильности, кибербезопасности, а также ситуации вокруг Украины и расширения НАТО на восток.

Переговоры в Женеве

Ожидается, что 10 января Россия и США проведут в Женеве переговоры на тему Украины и контроля над вооружениями. По словам замглавы МИД России Сергея Рябкова, в делегацию РФ войдут дипломаты и представители военного ведомства. Спустя два дня, 12 января, должны состояться переговоры о безопасности в Европе в формате Совета НАТО — Россия. На 13 января запланирована встреча в формате РФ — Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе.

В середине декабря на фоне обострения ситуации на российско-украинской границе Москва направила Вашингтону и странам-членам Североатлантического альянса список требований по вопросам безопасности. Они подразумевают, в частности, получение письменных подтверждений того, что НАТО не будет вести расширение на восток и не примет в свой состав Украину.