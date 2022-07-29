Байден и Си Цзиньпин обменялись предупреждениями по поводу Тайваня

Лидеры США и КНР в четверг больше двух часов проговорили по телефону и обменялись, кроме прочего, предупреждениями относительно Тайваня.

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Президент США Джо Байден, согласно отчету Белого дома, предупредил Си Цзиньпина, что Соединенные Штаты — решительно против любых попыток в одностороннем порядке изменить статус острова.

Пекин объявил, что Си Цзиньпин в разговоре призвал Байдена соблюдать принцип "единого Китая" и предупредил американского президента, что "кто играет с огнем, тот обожжется".

КНР считает Тайвань мятежной частью единого китайского государства и официально не исключает его присоединения силой.

США, с одной стороны, соблюдают принцип "одного Китая" и не признают Тайвань в качестве независимого государства, а с другой, оказывают демократическому Тайваню военную поддержку.

Градус споров вокруг Тайваня в очередной раз повысился из-за слухов о готовящемся визите на Тайвань спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси.

Госдепартамент говорит, что Пелоси не объявляла о таких планах, но Пекин, тем не менее, заявил, что если визит состоится, то он будет иметь некие "серьезные последствия".

На прошлой неделе Джо Байден сказал журналистам, что, по мнению американских военных, Пелоси не стоит лететь на Тайвань. С другой стороны, представители администрации Байдена назвали заявления Китая на этот счет "явно не помогающими делу и ненужными".

Если визит Нэнси Пелоси все же состоится, это будет первое посещение острова столь высокопоставленным американским политиком за последние 25 лет. Спикер Палаты представителей — третье лицо в американской государственной иерархии после президента и вице-президента.

По ходу телефонного разговора в четверг Байден и Си, по сведениям из Белого дома, обсудили и возможность очной встречи.

Они встречались в 2015 году, когда Си прилетал в США, но тогда Байден был вице-президентом. В качестве президента он с китайским лидером еще не встречался.

Как передает корреспондент Би-би-си в Госдепартаменте США Барбара Плетт, аналитики считают, что ни Байден, ни Си не хотят открытого конфликта своих стран, но и идти навстречу друг другу на уровне риторики тоже сейчас не хотят — особенно Китай.

В пресс-релизе о телефонном разговоре Белый дом написал о "ответственном подходе к урегулированию разногласий" и о сотрудничестве в тех вопросах, где интересы США и Китая сходятся.

Пекин в своем, гораздо более длинном отчете написал, что интересы двух стран совпадают во многих сферах, но в то же время обвинил США в подрыве отношений, напомнив, что администрация Байдена официально считает Китай главным соперником США в мире и серьезной долгосрочной проблемой для американской политики.

Корреспондент Би-би-си Руперт Уингфилд-Хейз отмечает, что китайские официальные лица в этом и прошлом годах уже произносили угрожающую на вид фразу об играющем с огнем, но это не значит, что Китай готов к вторжению на Тайвань, если американцы сделают что-то для него неприятное — например, на Тайвань прилетит Нэнси Пелоси. Скорей, китайцы хотят сказать, что если США продолжат нынешнюю политику, то это в конце концов, когда-нибудь, может привести к открытому конфликту.