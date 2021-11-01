Байден извинился за выход США из Парижского соглашения при Трампе
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Президент США Джо Байден извинился перед мировыми лидерами за временный выход страны из Парижского соглашения по защите климата при его предшественнике Дональде Трампе. С соответствующим заявлением американский лидер выступил в понедельник, 1 ноября, на конференции ООН по изменению климата (COP26) в Глазго.

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"Думаю, мне не стоит извиняться, но я извиняюсь за то, что Соединенные Штаты при предыдущей администрации вышли из Парижского соглашения по климату, что поставило нас в несколько невыгодное положение ", — сказал Байден, слова которого приводит агентство AFP. При этом он напомнил, что одним из первых его действий после вступления в должность президента в январе этого года стало возвращение США в соглашение.

В качестве причины выхода из Парижского соглашения Трамп называл "несправедливые экономические ограничения, которые оно накладывает на американских рабочих, бизнесменов и налогоплательщиков". Однако, по мнению Байдена, борьба с изменением климата "будет способствовать развитию экономики, а не препятствовать ему".

"В условиях растущей катастрофы я верю, что есть невероятная возможность — не только для Соединенных Штатов, но и для всех нас", — сказал Байден, пообещав со стороны США "действия, а не слова". Он отметил, что электрификация транспорта, строительство солнечных батарей и ветряных турбин создают "хорошие и высокооплачиваемые" рабочие места в США.

В то же время сохранение статус-кво, по словам Байдена, уже приводит к экономическому ущербу. "Мы переживаем переломный момент в мировой истории, — сказал он участникам саммита в Глазго.

Парижское соглашение по климату было принято 12 декабря 2015 года на Конференции ООН по проблемам климата (COP21). Его подписали представители 196 стран мира. Оно заменило истекший в 2020 году Киотский протокол, который утверждал обязательства по сокращению выбросов парниковых газов лишь для развитых стран.

Документ провозгласил целью не допустить превышения глобальной среднегодовой температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия от доиндустриального уровня и принять меры для удержания потепления в пределах 1,5 градуса.

Россия присоединилась к соглашению в сентябре 2019 года.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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Россия Парижское соглашение Джо Байден Дональд Трамп ООН США
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