"Продолжение военной операции в Афганистане не отвечало интересам США", — заявил президент Джо Байден, сообщает телеканал Euronews.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Выступая с обращением в связи с завершением афганской кампании, Байден сказал, что благодаря американским военным, из захваченной талибами южноазиатской страны, были эвакуированы более 120 тысяч человек. Нынешний хозяин Белого дома напомнил, что сделку с талибами заключил Дональд Трамп, и обвинил его администрацию в непродуманном соглашении.

Джо Байден, президент США: "Мой предшественник, бывший президент, подписал с талибами соглашение о выводе американских войск к 1 мая, всего через несколько месяцев после моей инаугурации. В нем не было требования к талибам договориться о сотрудничестве с афганским правительством. Но соглашение позволило выпустить на свободу в прошлом году 5000 заключенных. Среди них были некоторые полевые командиры талибов, которые взяли Афганистан под свой контроль".

Байден подчеркнул, что вывод военных США в установленный срок — до 31 августа — не означает окончания процесса эвакуации. Президент заявил, что у США есть определенные рычаги воздействия, чтобы заставить "Талибан" выполнять свои обязательства в отношении эвакуации афганцев, которые хотят покинуть страну. Речь прежде всего идет о тех гражданах, которые работали с американцами.