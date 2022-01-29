Байден намерен скоро отправить войска в Восточную Европу

Президент США Джо Байден 28 января заявил, что США планируют разместить дополнительные войска в Восточной Европе в рамках плана стран НАТО усилить свое присутствие в этом регионе.

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Байден заявил, что войска США будут переброшены на восточный фланг Североатлантического альянса "в ближайшем будущем", уточнив лишь, что их будет "не много", не вдаваясь в подробности.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил ранее, что приказа об отправке войск пока не поступало. По его словам, они находятся в режиме "подготовки к развертыванию" и будут готовы действовать, если НАТО отдаст приказ. Он говорил о 8500 солдатах США, которые были приведены в повышенную боеготовность с 24 января. Джо Байден тогда подчеркнул, что это мера предосторожности и что в Украину американских военных посылать не будут.

В Европе обычно дислоцируются десятки тысяч американских военнослужащих, в том числе около 35 тысяч в Германии, уточняет агентство dpa.

28 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что добивается участия США в процессе переговоров о деэскалации у украинских границ. "Я бы хотел, чтобы у нас была переговорная площадка в формате США - Украина - Россия", - сказал он на встрече с иностранными журналистами в Киеве. По мнению Зеленского, этот формат мог бы вестись параллельно с "нормандским" форматом, в котором участвуют Германия, Украина, Франция и Россия.

Серия переговоров России с США, НАТО и Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) не принесла результатов. Запад грозит России беспрецедентными санкциями в случае вторжения в Украину, РФ в свою очередь обвиняет страны Запада в вооружении Украины и проведении маневров вблизи российских границ.