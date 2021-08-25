Байден намерен завершить вывод войск к 31 августа

"Чем раньше мы это закончим, тем лучше", — подчеркнул президент США, говоря об эвакуации из Кабула. Между тем в аэропорт афганской столицы попасть все сложнее из-за давки и блок-постов "Талибана".

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Президент США Джо Байден не намерен продлевать срок эвакуации иностранцев и афганцев, получивших такое право, из Кабула, который должен завершиться 31 августа. Об этом он заявил во вторник, 24 августа, подчеркнув, что каждый час, который американские войска проводят на территории Афганистана, повышает риски. "Каждый день, который мы находимся там, — это день, в который, как мы знаем, "Исламское государство" пытается нанести удар по аэропорту и атаковать США и союзные силы", — заявил он, отметив, что местное отделение ИГ враждует также и с захватившим власть в Афганистане движением "Талибан".

"Чем раньше мы это закончим, тем лучше", — подчеркнул президент США. Именно 5800 американских солдат обеспечивают сейчас безопасность не только эвакуации американцев, но и представителей других стран, которые пытаются покинуть Афганистан. В аэропорту и рядом с ним тысячи афганцев предпринимают попытки покинуть страну, в давке и на взлетной полосе погибли десятки человек. Некоторые получившие разрешение на вылет афганцы не могут попасть в аэропорт из-за чудовищной давки и блок-постов "Талибана" на пути в аэропорт, пишут СМИ.

Между тем радикальное исламистское движение "Талибан", захватившее власть в Афганистане, запретило вывозить из страны доллары и антиквариат. Официальный представитель движения Забихулла Муджахид отметил, что вывоз валюты и исторических ценностей запрещен "как по земле, так и по воздуху": они будут конфискованы у нарушителей, которые столкнутся с правосудием.