Байден назвал "безответственными" угрозы Москвы применить ядерное оружие
Foto: AP/Scanpix/LETA

Президент США Джо Байден обвинил Россию в том, что она нарушила основные принципы членства в Организации Объединенных Наций, вторгнувшись в Украину.

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"Постоянный член Совета Безопасности ООН вторгся в соседнюю страну, попытался стереть суверенное государство с карты. Россия бесстыдно нарушила основные положения Устава ООН", — заявил Байден, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Американский лидер назвал "безответственными" угрозы Москвы применить ядерное оружие. "Ядерная война не может быть выиграна и никогда не должна вестись", — сказал Байден, отметив, что никто не угрожал России, несмотря на ее заявления об обратном. Он также заверил Украину в дальнейшей поддержке со стороны Соединенных Штатов.

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