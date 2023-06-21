Байден назвал Си Цзиньпина диктатором — через день после визита госсекретаря в Пекин
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Всего через день после примирительного визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай президент США Джо Байден назвал китайского лидера Си Цзиньпина диктатором. Пекин пока не отреагировал.

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Джо Байден назвал Си Цзиньпина диктатором, когда рассказывал о реакции Си на сбитый в начале года над США китайский разведывательный зонд.

Байден сказал, выступая в Калифорнии, что Си Цзиньпин был очень недоволен тем, как развивался скандал вокруг этого зонда.

"А причина, почему Си Цзиньпин был очень недоволен, когда я сбил тот воздушный шар с двумя вагонами шпионской аппаратуры, была в том, что он не знал об этом шаре, — сказал Байден. — А это диктаторам очень не нравится — когда они не знают, что происходит".

В воскресенье и понедельник в Пекине гостил госсекретарь США Энтони Блинкен. Цель его визита состояла в том, чтобы снизить напряженность в отношениях КНР и США, заметно выросшую в последние месяцы.

В понедельник Блинкен встретился с Си Цзиньпином. Си сказал, что на встрече был достигнут определенный прогресс, а Блинкен дал понять, что обе стороны готовы к продолжению переговоров. В то же время госсекретарь констатировал, что серьезные разногласия между Пекином и Вашингтоном сохраняются.

Эти разногласия касаются торговой политики, судьбы Тайваня, который Китай грозится захватить силой, а также соблюдения прав человека в КНР.

Это был первый визит главы внешнеполитического ведомства США в Китай за пять лет.

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BBC News Русская служба:

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