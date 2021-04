Байден назвал ситуацию с Навальным "совершенно неприемлемой"

Глава США Джо Байден прокомментировал ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным. По словам президента, ситуация с Навальным "совершенно неприемлема" с учетом того, что он "был отравлен, а затем объявил голодовку".

Президент США Джо Байден прокомментировал ситуацию с российским оппозиционером Алексеем Навальным, состояние здоровья которого, по словам главы профсоюза "Альянс врачей" Анастасии Васильевой, существенно ухудшилось на фоне голодовки в заключении. Как заявил американский лидер в субботу, 17 апреля, ситуация с политиком — "абсолютно несправедливая".

"Это абсолютно, абсолютно несправедливо, совершенно неприемлемо", — приводит агентство AFP ответ Байдена на вопрос журналистов.

Репортер телеканала CNN в Белом доме Кевин Липтэк уточнил, что президент США также сослался на то, что Навальный "был отравлен, а затем объявил голодовку".

Biden addresses Alexei Navalny’s deteriorating condition as he leaves golf course in Delaware: "It’s totally, totally unfair, totally inappropriate…on the basis of having been poisoned and then hunger strike"