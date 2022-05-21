Байден не исключает встречи с Ким Чен Ыном
Foto: Reuters/Scanpix/LETA

По словам президента США, любая возможная встреча с северокорейским лидером будет зависеть от того, насколько тот "искренен".

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Президент США Джо Байден допустил возможность встречи с северокорейским лидером. Однако, отвечая на соответствующий вопрос журналиста в Сеуле, он отметил, что это будет зависеть от того, насколько Ким Чен Ын "искренен" и "серьезен". Основной целью по-прежнему является "полная денуклеаризация Корейского полуострова", заявил Байден во время совместной пресс-конференции с новым президентом Южной Кореи Юн Сок Ёлем в субботу, 21 мая.

Американский лидер прибыл в Южную Корею накануне в рамках четырехдневного азиатского турне — первого со времени вступления Байдена в должность главы Белого дома. Визит в Азию, призванный укрепить экономические связи и связи в области безопасности с региональными союзниками, омрачила угроза провокации со стороны Северной Кореи. За несколько недель до поездки США и Южная Корея предупреждали, что КНДР может в любой момент провести ядерное испытание. По данным Вашингтона, это даже может случиться во время пребывания Байдена в регионе.

США и Южная Корея готовы расширить военные учения

По итогам встречи в Сеуле Байден и Юн Сок Ёль объявили, что рассмотрят вопрос о расширении совместных военных учений. "Мы также обсудили, нужно ли нам разработать различные виды совместных учений на случай ядерной атаки", — уточнил Юн Сок Ёль.

В воскресенье, 22 мая, Байден отправится в Японию. В Токио президент США встретится с лидерами Японии, Австралии и Индии.

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