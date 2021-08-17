Байден не жалеет о решении вывести войска из Афганистана
Foto: AP/Scanpix/LETA

Президент США Джо Байден выступил с заявлением, в котором назвал решение о выводе войск из Афганистана правильным и обвинил афганские власти и военных в быстрой капитуляции. "За двадцать лет я на собственном горьком опыте убедился, что никогда не наступает хороший момент вывести войска США", — заявил он в понедельник, 16 августа, в Вашингтоне.

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Байден отметил, что знает, что его будут критиковать за это решение, однако он не собирается "передавать его следующему президенту". Он подчеркнул, что целью военного присутствия США в регионе не являлось создание афганской нации, и он не хочет отдавать приказ американским войскам воевать "в бесконечной и чужой гражданской войне".

Байден согласился с тем, что захват страны "Талибаном" произошел быстрее, чем ожидалось, однако обвинил в этом политическое руководство страны, которое "сдалось и сбежало из страны" и афганских военных, которые "сдавались, иногда даже не пытаясь сражаться".

Представитель армии США встретился с талибами

Между тем глава Центрального командования вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи встретился в Дохе с представителями радикального движения "Талибан" и предупредил их о немедленной и жесткой реакции США в случае, если талибы помешают эвакуации американцев из Кабула. По словам представителя Пентагона, Маккензи дал талибам "ясное и однозначное" предупреждение.

В Германии также недооценили скорость перемен

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель и глава МИД ФРГ Хайко Мас в понедельник также признали, что недооценили скорость, с которой развивались события в Афганистане, власть в котором фактически перешла к боевикам радикального исламского движения "Талибан".

Глава немецкого правительства назвала развитие событий в Афганистане "чрезвычайно горьким, драматичным и ужасающим". Она признала, что в Берлине неправильно оценили развитие ситуации, полагая, что у них есть больше времени, чтобы найти выход. Теперь, по ее словам, в первую очередь необходимо сделать все возможное для обеспечения безопасности соотечественников, а также местных помощников, работавших с немецким правительством и неправительственными организациями Германии.

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Deutsche Welle

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Deutsche Welle

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Ангела Меркель Афганистан Джо Байден Пентагон США Талибан
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